UeD oggi, Sabina e Claudio dopo la scelta: ecco cosa sta accadendo

La nuova coppia del Trono Over si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine: come sta procedendo la storia dopo il programma e il tasto dolente

La scelta di Sabina Ricci e Claudio Cervoni a Uomini e Donne ha emozionato tutti. Forse anche perché inizialmente non avevano convinto molto, entrambi sono riusciti a sorprendere con la decisione di lasciare il programma insieme. Gianni Sperti ha, infatti, ammesso di essersi ricreduto su questa coppia e di essere davvero felice del lieto fine. Ma cosa sta accadendo tra loro dopo la scelta? A rivelarlo ci pensano i due diretti interessati nella prima intervista di coppia sul Magazine del programma. Sabina e Claudio si dichiarano felicissimi e tutto sembra procedere a gonfie vele.

Sabina ammette che sta cercando di stare insieme a lui il più possibile. Vivono entrambi a Roma e riescono a incontrarsi molto spesso. Detto ciò, fa notare che Claudio le sta molto vicino e che dimostra di essere sempre protettivo nei suoi confronti. Lo vede come l’uomo giusto per starle accanto in futuro: “Per ora mi piace da impazzire”. Il tempo insieme lo trascorrono a casa di Claudio, il quale vive con i suoi genitori. Così, Sabina è entrata ufficialmente a far parte della sua quotidianità familiare. Adora la sua famiglia, che l’ha accolta “in maniera squisita”.

Dopo la sua ex moglie, Sabina rappresenta per Claudio la prima donna che ha fatto entrare in casa e l’ultima con cui ha avuto una storia importante. Tra loro è tutto accaduto in modo naturale e anche i suoi figli sono felici di vederlo accanto alla Ricci, perché lo sentono sereno. Ma come hanno già fatto presente durante la scelta, Claudio a breve aprirà un bar-cornetteria a Pontedera, tra Pisa e Firenze. Pertanto, dovranno affrontare il problema legato alla distanza.

Per ora l’ex cavaliere non vuole pensarci, ma c’è comunque tutta la voglia di venirsi incontro. Non pensa che questa situazione potrà causare la fine del loro rapporto. Ovviamente, vivendosi ora tutti i giorni, poi dovranno fare i conti con “uno stravolgimento della nostra quotidianità”. Per lei, invece, questo è proprio un tasto dolente. Come già ha fatto sapere in studio, si trasferirebbe subito con Claudio, ma delle difficoltà familiari glielo impediscono. Dunque, probabilmente dovranno affrontare la distanza.

Ma Sabina e Claudio parlano già di amore? L’ex dama si lascia andare su questo punto: “Non ho mai detto a Claudio di essere innamorata di lui, ma è ciò che sento”. Intanto, anche lui è pronto a parlare d’amore. La sente parte della sua vita ed è nei suoi pensieri ogni mattina.