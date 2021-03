Uomini e Donne oggi: liti, accuse e una scelta improvvisa

Durante la puntata di martedì 23 marzo 2021 non mancano i momenti di tensione all’interno dello studio, dove arriverà per una coppia la pioggia di petali rossi

Nuovo appuntamento oggi, martedì 23 marzo 2021, con Uomini e Donne. Cosa si deve aspettare il pubblico di Canale 5? Secondo le anticipazioni non mancano i momenti di forte tensione, ma anche quelli più emozionanti. In particolare, questo pomeriggio dovrebbe andare in onda la scelta di Sabina Ricci e Claudio Cervoni. Gianni Sperti è curioso di sapere come sta procedendo la loro conoscenza e così i due si siedono al centro dello studio. Lui racconta che tra qualche mese dovrà lasciare Roma e trasferirsi in un’altra città, in quanto dovrà aprire un locale. Pronto a partire per un sopralluogo, ha chiesto a Sabina di accompagnarlo. A questo punto, approfitta del momento per chiederle di trasferirsi con lui per tutti i mesi che dovrà stare lontano da casa.

Maria De Filippi chiede, dunque, se ha intenzione di lasciare il programma per questo periodo. Sia Claudio che Sabina prendono la palla al balzo dichiarandosi pronti ad abbandonare la trasmissione. Ed ecco che a entrambi nasce in modo spontaneo l’idea di andare via insieme. La padrona di casa fa notare che questo non era in programma, ma accetta ovviamente la loro decisione. Arriva così il momento per Sabina e Claudia di salutare la trasmissione, ma prima vivono la loro scelta sotto la pioggia dei petali rossi. La decisione presa da questa nuova coppia emoziona molto Gianni, il quale si dice contento di essersi sbagliato all’inizio nei loro confronti.

Intanto, la puntata dovrebbe vedere al centro della scena qualche lite. Interviene Biagio, che si scaglia contro Luca, accusandolo di aver parlato male di lui e Armando Incarnato in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Ovviamente, prende la parola anche il cavaliere napoletano. Non manca il battibecco tra Gianni e Maria Tona. In questa circostanza esce fuori che Alessandro vorrebbe rifare il naso e così iniziano nuove discussioni.

Infine, dovrebbe sedersi al centro dello studio il tronista Giacomo, il quale è uscito con due corteggiatrici, tra cui Martina. Non ha portato in esterna Carolina, la quale cerca chiaramente spiegazioni. Anche per Giacomo non mancano i momenti di tensione e le discussioni con le sue corteggiatrici.