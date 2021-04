Uomini e Donne, Luca Cenerelli nella bufera: anche De Filippi sbotta

Luca Cenerelli finisce nella bufera a Uomini e Donne. Seduto al centro studio, il cavaliere si becca un rimprovero anche da Maria De Filippi. La padrona di casa interviene nel corso del dibattito per tentare di trovare delle risposte concrete da parte di Luca, il quale sembra deviare continuamente il discorso. Il tutto accade quando la conduttrice invita al centro dello studio sia Cenerelli che Angela Paone. Quest’ultima accusa il cavaliere di aver fatto delle affermazioni poco carine sul suo conto utilizzando i social. A questo punto, Maria mostra sullo schermo i commenti che Luca ha pubblicato con il suo profilo Instagram.

Secondo quanto è possibile leggere, il cavaliere non ha difeso Angela dagli attacchi di alcuni haters, anzi si è mostrato abbastanza d’accordo. Va segnalato che i due hanno condiviso una conoscenza di circa quattro settimane, che si è conclusa qualche tempo fa. Di fronte ai commenti negativi rivolti ad Angela, Luca ha risposto con lunghi messaggi di approvazione. A detta della Paone, un uomo non dovrebbe avere un simile comportamento nei confronti di una donna che viene offesa. A colpire la dama sono state le parole riguardanti un fattore intimo e personale.

In particolare, attraverso questi commenti, si è parlato del fatto che la dama non ha più l’età per avere dei figli. Il succo della questione è che il cavaliere ha assecondato i messaggi negativi nei confronti di Angela. Non solo, sempre sul social, si è detto contento di “esserne uscito fuori”, riferendosi alla fine della loro conoscenza. Gianni Sperti, che già durante la sfilata aveva mostrato i suoi primi dubbi, si dichiara abbastanza confuso su Luca.

L’opinionista non comprende chi sia realmente il cavaliere: in studio con le donne appare delicato e genuino, sui social tutt’altra persona. Tina Cipollari, presente in puntata con il video collegamento, è d’accordo con l’opinione del collega. Il pubblico a casa nutre non pochi sospetti nei confronti del cavaliere. Intanto, a chi gli chiede di dare delle spiegazioni al riguardo, Luca non da delle risposte dirette e concrete. Sembra girare intorno alla domanda e questo fa innervosire la padrona di casa!

“Tu sei un bravo oratore, ma se non te lo dice nessuno, te lo dico io: non c’entra niente quello che stai dicendo”

La De Filippi, senza peli sulla lingua, dimostra di essere seccata dal comportamento del Cenerelli. “Ne ho parlato perché non ho niente da nascondere”, risponde Luca, sottolineando il fatto che non è molto pratico con i social. “O sei diventato scemo o fai finta di non capire”, continua poi Gianni. Interviene più volte anche Isabella, dama molto amata attualmente dal pubblico, che appare contraria al comportamento di Luca.

A dire la loro ci pensano Biago e Chiara. La questione si conclude con il Cenerelli, che ammette di non aver avuto tatto. Nonostante ciò, ribadisce di aver scritto ciò che realmente pensa. I presenti in studio, però, sono convinti che il cavaliere non avrebbe dovuto assecondare questi haters, che hanno offeso anche in modo pesante Angela.

Gianni, però, confessa di non vederci chiaro. Addirittura l’opinionista inizia a pensare che la questione sia stata montata proprio dallo stesso Luca, per stare al centro dello studio.