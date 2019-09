UeD, Nicole Mazzocato: “Le corna le ho portate bene”, bufera su Fabio Colloricchio

Nicole Mazzocato è Malefica, le corna scatenano il caos

Come forse saprete, Nicole Mazzocato si è presentata travestita da Malefica alla Milano Fashion Week 2019 e questo se da una parte ha convinto alcuni fan, che ne hanno apprezzato il look, dall’altra hanno spinto alcuni a criticarla e in certi casi a prenderla anche in giro. “Tutte noi – questo il post con cui Nicole ha presentato il suo outfit –, durante la fashion week, mostriamo il nostro lato malefico! Ricordatevi però di rispettare queste regole… e mi raccomando… vestitevi bene!”. “Ma no – ha risposto una fan – ti prego perché!”. “Perché è il lancio del nuovo film – ha precisato la Mazzocato che in realtà stava benissimo con l’outfit che vedrete più in basso –! Non mi sono svegliata una mattina e ho deciso da sola di interpretare Malefica!”. Precisazione d’obbligo, quella di Nicole, ma tra i tanti strani outfit che si son visti a Milano forse quello di Malefica non avrebbe dovuto sorprendere proprio nessuno.

UeD, Nicole Mazzocato parla di tradimenti: “Le corna? Le ho portate molto bene”

Ad ogni modo non è tanto la risposta di Nicole alle critiche che ci interessa quanto quella al commento di chi le ha fatto notare che le corna le donano. “Le corna – ha risposto la Mazzocato –? Beh le ho portate molto bene in tempi non sospetti! Quindi sono agevolata!”. Potete ben immaginare che il commento di Nicole non poteva passare inosservato, soprattutto agli occhi di chi s’interessa di gossip, e d’altra parte se siete qui condividete quest’interesse con noi, perché a Supervivientes Fabio Colloricchio aveva raccontato a Violeta, la sua attuale fidanzata, che era stato tradito proprio dalla Mazzocato. Che Nicole abbia voluto far riferimento ad altre persone della sua vita? Oppure era proprio Fabio il destinatario della sua risposta? Chissà; intanto il commento sta facendo il giro del Web e Fabio è finito sotto ai riflettori.

Nicole Mazzocato ha denunciato Fabio Colloricchio

I due tra l’altro non si sono lasciati in buoni rapporti perché proprio dopo Supervivientes Nicole, ascoltate le parole di Fabio su questo presunto tradimento, ha deciso di ricorrere alle vie legali dopo aver smentito le accuse che le erano state rivolte. Un fine tutt’altro che lieto insomma per una coppia in cui molti avevano sperato.