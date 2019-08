Fabio Colloricchio: “Stiamo bene”, Violeta commenta: “Senza parole”

Violeta Mangriñan e Fabio Colloricchio, amore a gonfie vele dopo Supervivientes

Non si può certo dire che Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan non stiano bene insieme, visto che nonostante lo scandalo scoppiato a Supervivientes e le tante polemiche che li hanno coinvolti continuano a vivere felici la loro storia d’amore. Una storia che li vede protagonisti anche su Instagram, dove pubblicano costantemente foto e video delle loro giornate. Qualcuno non ha ancora digerito che Fabio abbia rotto con Nicole Mazzocato e che si sia lasciato andare con Violeta ma in parecchi ormai hanno dimenticato il passato e lasciano commenti tutt’altro che negativi all’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne.

Fabio scrive ai fan, Violeta apprezza: “Senza parole”

Oggi è una giornata bollentissima, bisogna dirlo. Sì perché dopo che Ivan Gonzalez ha deciso di mostrare le sue grazie ai fan su Instagram, con tanto di apprezzamenti da parte di Sonia Pattarino, anche Fabio ha voluto fare lo stesso, senza però mostrare troppo; in foto in effetti si vede Colloricchio semplicemente in costume con tanto di “Estamos bien” scritto a commento dello scatto. A cosa si riferisce? Ovviamente al fatto che è in vacanza e che se la sta spassando. A commentare anche la sua Violeta che con un “No words” in realtà ha detto di più di ciò che avrebbe potuto dire con mille parole superflue.

Fabio e Violeta a Temptation Island Vip 2? La coppia sarebbe perfetta

Intanto prosegue il nostro toto-nomi per Temptation Island Vip 2 e se diamo per scontata la partecipazione di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni al prossimo reality show di Canale 5 non possiamo che avere qualche sospetto anche su Fabio e Violeta: e se dopo lo scandalo scoppiato in Spagna i due avessero catturato l’attenzione del team autoriale? Tutto potrebbe essere: la bellezza c’è, un passato interessante anche e il caratterino pure; i due insomma sarebbero perfetti per la nuova edizione di Temptation Island Vip! Noi ovviamente vi terremo aggiornati!