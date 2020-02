UeD news, Sara Shaimi si svela sul bacio: cosa cerca dai corteggiatori

Uomini e Donne news, Sara Shaimi divisa tra Sonny e Giuseppe: ecco cosa si aspetta dai due corteggiatori

Sara Shaimi a Uomini e Donne sta portando avanti il suo percorso con Sonny e Giuseppe. La tronista è, al momento, indecisa tra i due corteggiatori e sta trascorrendo una fase delicata all’interno del programma. In particolare, sta cercando di capire chi siano realmente questi due ragazzi, entrambi abbastanza misteriosi. Non solo, sono anche uno l’opposto dell’altro. Oggi, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, Sara si svela sul bacio e su ciò che si aspetta dai suoi corteggiatori. Già nel corso della scorsa puntata del Trono Classico, la Shaimi aveva chiesto a Giuseppe di mostrarsi per quello che è davvero e di darle delle certezze. La tronista vuole capire cosa ci sia davvero dietro al modo di fare del corteggiatore, sempre molto ironico e sfuggente. Al suo fianco, infatti, vorrebbe avere una persona che viva le emozioni, di pancia e meno di testa. Ma quali sono i particolari dei due corteggiatori che hanno attirato la sua attenzione? Di Sonny l’ha colpita l’aspetto fisico e il suo lato da bad boy, che in realtà potrebbe nascondere altro. Giuseppe, invece, riesce a farla ridere, ma deve comunque comprendere cosa ci sia dietro questa sua ironia.

“Voglio certezze. Vorrei anche che fossero più schietti come me, che non mi preoccupo di dire la parola sbagliata nel momento sbagliato. Cerco degli uomini più istintivi”, ammette Sara nella sua nuova intervista. La Shaimi a Uomini e Donne è, dunque, alla ricerca di un uomo che possa essere il più naturale possibile, senza preoccuparsi troppo del contesto. Al momento, è divisa tra Sonny e Giuseppe, che sono per lei “gli opposti“. Nonostante ciò, ribadisce di volere al suo fianco un uomo istintivo. E mentre Di Meo avrebbe baciato la tronista, se ci fosse stata l’occasione, il Nastasi pensa che sia ancora troppo presto. A dire la sua oggi, sul bacio, è proprio Sara.

News Uomini e Donne: Sara Shaimi si rivela sul bacio che non ha ancora dato

Sara Shaimi ancora non ha baciato nessuno tra i due corteggiatori. Il bacio per lei rappresenta un fattore molto importante, pertanto preferisce procedere con calma. Detto ciò, la tronista al Magazine del programma confessa che “la tentazione è forte”. Dunque, sembra proprio che Sara non sia ancora pronta a baciare Sonny o Giuseppe, ma questo bacio potrebbe presto arrivare.