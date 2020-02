Uomini e Donne, Sonny contro Giuseppe: “Non è interessato a Sara”

Uomini e Donne, Sonny Di Meo si scaglia contro il rivale Giuseppe Nastasi

Impossibile non notare la rivalità tra Sonny Di Meo e Giuseppe Nastasi alla corte di Sara Shaimi a Uomini e Donne. Il primo, nelle passate puntate, è stato anche duramente criticato per le parole utilizzate nei confronti del rivale. Ora, in una sua prima intervista su Uomini e Donne Magazine, non può fare a meno di rivelare ciò che pensa davvero del siciliano. Sonny ammette di avere un carattere irruente e una personalità forte, ma chiarisce di non essere una persona che gioca con i sentimenti. Da questa esperienza si aspetta di trovare la donna della sua vita e, perché no, anche di innamorarsi. E chiaramente, spera che questa persona possa essere Sara. Ma Sonny deve prestare attenzione alla presenza di Giuseppe, per il quale la tronista ha dimostrato di provare un particolare interesse. La Shaimi si è più volte lamentata del fare misterioso del Nastasi, ma non ha mai nascosto di essere interessata a lui. Ed è proprio sul modo di fare del siciliano che Sonny dice la sua nell’intervista.

“Lui è entrato in studio cercando di apparire come quello che si fa valere, che non la dà mai vinta, ma la sua mi sembra solo una maschera. Cerca di fare il misterioso, sceglie risposte evasive, vuole tenere Sara sull’attenti e attacca me con battute infantili”, dichiara Sonny sul Magazine del programma. Il corteggiatore ammette di aver provato del fastidio di fronte al comportamento di Giuseppe, in quanto “convinto che non sia davvero interessato a lei”. Nonostante tutto, Di Meo vuole preoccuparsi solo del percorso che riguarda lui e Sara, ma di fronte agli attacchi non può fare a meno di rispondere. Lui stesso confessa che non le manda a dire e, pertanto, non ha paura di alcun confronto.

Sonny a Uomini e Donne: nessuna paura per il corteggiatore, le belle parole per Sara Shaimi

Ma Sonny teme Giuseppe? Come ha dichiarato anche Nastasi, Di Meo dichiara di non avere “mai avuto timore di nessuno”. Per lui questo programma non rappresenta una gara. Non solo, poi continua: “Non temo Giuseppe, non si dimostra maturo nelle risposte che dà, svia i discorsi. In termini di personalità penso ci sia poca sostanza.” Nel frattempo, Sonny esprime delle bellissime parole nei confronti di Sara, definendola una persona sensibile, divertente e con il sorriso sempre stampato in volto. L’aspetto che più l’ha colpito è “la sua voglia di guardare oltre, di non fermarsi all’apparenza e di non lasciarsi influenzare del parere degli altri”.