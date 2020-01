UeD gossip, Giuseppe: attacco a Sonny, una frase potrebbe irritare Sara

Uomini e Donne gossip, Giuseppe Nastasi: il corteggiatore a cuore aperto su Sara Shaimi

Giuseppe Nastasi a Uomini e Donne è riuscito ad attirare l’attenzione su di sé. Arrivato in studio per corteggiare Sara Shaimi, il corteggiatore non è passato di certo inosservato per i suoi modi di fare. Il ragazzo ha scelto di non svelarsi sin da subito alla tronista, lasciando un po’ di mistero. Tra loro si è creata una bella sintonia ed è lui stesso a dichiararlo nella sua prima intervista su Uomini e Donne Magazine. Giuseppe vede Sara come una persona sincera e autentica e spera non sbagliarsi su questo punto. Più volte, la Shaimi ha chiesto al Nastasi di dimostrare apertamente l’interesse che prova nei suoi confronti e lui oggi capisce la sua richiesta. Nonostante ciò, ha intenzione di farsi conoscere per quello che è e, dunque, intende comportarsi come se la stesse conoscendo fuori da questo contesto. Non può di certo dichiarare il suo amore a una ragazza che conosce da poco, ma può dire di provare delle sensazioni positive. C’è un difetto, però, che ha notato in Sara.

“Non apprezzo, invece, quei questionari che mi fa dal primo appuntamento, in perfetto stile professoressa”, dichiara al settimanale Giuseppe. Ma è un’altra sua dichiarazione che potrebbe infastidire Sara, che riguarda il bacio. Al corteggiatore viene chiesto se avrebbe cercato il bacio nel corso delle loro prime esterne: “No, ma dipende molto dalla situazione in cui ci troviamo. Con presupposti meno impegnativi sì, ma se si una conoscenza con questo tipo di percorso, credo che non sia importante il bacio in una fase iniziale”. Giuseppe non è, dunque, ancora propenso a dare un bacio alla tronista, la quale potrebbe invece essere già pronta a questo passo. Molti si chiedono se Nastasi stia usando una strategia comportandosi in modo misterioso: “La mia è tutto fuorché una strategia”. Il suo comportamento è apprezzato da tanti altri, come ad esempio da Lorenzo Riccardi.

Gossip Uomini e Donne, Giuseppe Nastasi e il piccolo attacco a Sonny

Nel corso della sua intervista Giuseppe non può non risponde ad alcune domande riguardanti il suo rivale Sonny. Il corteggiatore di Sara Shaimi confessa di non avere nulla contro il collega. Nonostante ciò, nei suoi confronti parte con un pregiudizio, in quanto fino a due mesi fa si trovava seduto a corteggiare una persona diversa da Sara, ovvero Giulia Quattrociocche. Non sta comunque a lui giudicare se l’interesse di Sonny sia reale o meno, ma preferisce lasciarlo fare agli altri: “Parliamo dello stesso che dichiarava interesse anche per la precedente ragazza, perciò lascio giudicare agli altri. Vorrei che Sara notasse tutti questi dettagli, così da capire realmente chi gioca e chi no”. Detto ciò, Giuseppe si dimostra ancora molto sicuro di sé: “Non temo nessuno. In generale nella mia vita non ho mai temuto qualcosa. Posso stare in guardia, ma mai avere paura”.