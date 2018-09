UeD news, Sara Affi Fella e Vittorio: il calciatore contro Nicola Panico

Uomini e Donne news, Sara Affi Fella insieme a Vittorio Parigini: il calciatore manda una frecciatina a Nicola Panico

Il fidanzato di Sara Affi Fella di Uomini e Donne, Vittorio Parigini ha mandato la sua prima frecciatina a Nicola Panico. Scendendo nel dettaglio, quest’ultimo ha commentato l’inizio della loro storia d’amore attravers una storia su Instagram. L’ex fidanzato di Sara ha rivelato che un vero signore, nonostante tutto, resta in silenzio. Questo è accaduto dopo che Vittorio ha reso ufficiale la sua relazione con la Affi Fella. Da qualche giorno si parlava della strana vicinanza tra l’ex tronista e il calciatore della nazionale Under 21, ma ancora non c’era alcuna conferma effettiva. Ed ecco che i due sono stati beccati insieme. Dopo di che, il Parigini ha deciso di condividere un post molto speciale dedicato a Sara, confermando così il loro amore. Evidentemente tutta questa storia non è stata pienamente apprezzata da Nicola, il quale ha sempre commentato le ultime vicende riguardanti la sua ex fidanzata, senza mai giudicarla. Questa volta, però, sembra proprio che il Panico non voglia prendere assolutamente le difese dell’ex tronista.

Nicola e Sara anno vissuto una lunga storia d’amore, arrivata al capolinea dopo la partecipazione a Temptation Island. Ora Vittorio ha scelto di mandare una frecciatina all’ormai ex fidanzato di Sara. Sotto un post che parlava appunto della Storia condivisa da Nicola, riguardante la nuova storia d’amore della Affi Fella, una utente ha commentato: “Ma perché questo non si fa una vita?!” Questa domanda ironica è stata apprezzata da Vittorio, il quale ha subito messo un like. Una vera e propria frecciatina quella del Parigini, che forse vorrebbe fare lui stesso questa domanda al Panico. Anche nelle ultime ore, Nicola ha mandato una nuova frecciatina alla coppia.

News Uomini e Donne, Nicola Panico ancora presente nella vita di Sara Affi fella

Nicola è sempre molto presente nella vita di Sara. Infatti, durante l’esperienza della Affi Fella nel ruolo di tronista, il Panico ha commentato più volte quanto accadeva in studio. Non solo, ha anche mandato qualche frecciatina a Luigi Mastroianni. Questi suoi interventi sono apparsi poco chiari anche a Tina Cipollari e a Gianni Sperti. Durante il confronto tra Sara e Luigi, gli opinionisti hanno chiesto all’ex tronista come mai Nicola fosse ancora così presente nella sua vita. Ora a intervenire ci pensa proprio il Parigini.