Sara Affi Fella fidanzata: arriva l’ennesima frecciatina dell’ex Nicola Panico

Sara Affi Fella ritrova l’amore dopo Uomini e Donne: arriva l’ennesima frecciatina dell’ex fidanzato Nicola Panico

Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato e questa, ormai, è una notizia più che assodata. Dopo la convivenza interrotta con l’ex Nicola Panico e la fine burrascosa della storia con Luigi Mastroianni, quindi, l’amore ha bussato alla porta dell’ex tronista lontano dagli studi di Uomini e Donne. A confermare il suo fidanzamento con il calciatore Vittorio Parigini è stata lei stessa in persona su Instagram. Il suo annuncio sui social, però, non è stato accolto nello stesso modo da tutti. Tanti sono stati infatti gli utenti che, in questi giorni, l’hanno accusata di essere stata poco sincera durante e dopo il suo percorso a Uomini e Donne.

Tra quelli che sul web stanno continuando ad attaccare la Affi Fella c’è anche il suo ex, Nicola Panico. Quest’ultimo, infatti, da quando Sara ha fatto sapere di stare con Vittorio Parigini, ha continuato a lanciare alla sua ex continue frecciatine sui social. L’ultima, per esempio, risale a poche ore fa. La Affi Fella, nello specifico, ha pubblicato sul suo profilo una foto di lei e il nuovo fidanzato scrivendo “Complici” nella didascalia. A questo post, allora, è seguito un messaggio di Panico che, su Instagram stories, ha scritto: “Ma quanti compici… Presto nei migliori cinema”.

Nicola Panico contro Sara Affi Fella: dopo Temptation Island cosa è successo?

Pur essendo la loro storia tra Sara e Nicola ufficialmente finita da un pezzo, non sono pochi quelli che in questi mesi hanno insinuato che i due fossero rimasti in contatto durante e dopo il percorso di lei a Uomini e Donne. Quando Sara e Luigi si sono lasciati, infatti, alcuni sembravano pronti a giurare in un loro ritorno di fiamma. Ad oggi, però, questo non è avvenuto. Il fatto che Sara abbia scelto di mettersi con un’altra persona, dunque, non fa altro che smentire tutte le voci su di lei e Panico. Ma allora perché lui sembra essere oggi così arrabbiato?