UeD news, Matteo Ranieri nuova fidanzata: la reazione di Mennoia

Matteo Ranieri ha ritrovato l’amore dopo i due percorsi fatti a Uomini e Donne. L’ex tronista ed ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi ha annunciato di avere una nuova fidanzata, con cui la relazione procede a gonfie vele. Infatti, negli scatti da lui condivisi, appaiono felici e innamorati. Per rendere ufficiale la sua nuova love story, Matteo ha pubblicato una serie di foto di coppia e qualcuna che ritrae lei da sola, sorridente e spensierata.

In effetti, sembra proprio che Ranieri questa volta si stia vivendo la sua relazione amorosa con spensieratezza, a fianco di una persona con cui si diverte anche a ballare in casa, com’è possibile notare dal video condiviso. “Avevo dimenticato quanto fosse bello amare una persona, ma soprattutto quanto mi mancasse sentirmi amato. Grazie”, queste le parole con cui l’ex tronista Matteo annuncia di avere una nuova fidanzata, che si chiama Fabiola.

Quest’ultima non è un personaggio noto sul piccolo schermo e sta condividendo molto con Ranieri, tra cui vari viaggi. Intanto, arriva la reazione di Raffaella Mennoia, la quale ha riposto grande fiducia in Matteo a Uomini e Donne. L’autrice del noto programma di Canale 5 commenta l’annuncio dell’ex tronista con un bel cuore rosso. In questo modo, Raffaella dimostra pubblicamente di essere felice di vedere l’ex tronista finalmente felice e innamorato.

Matteo Ranieri a Uomini e Donne: prima Sophie e poi Valeria

Sono due i percorsi che Matteo Ranieri ha portato avanti nel Trono Classico. La prima è stata da ex corteggiatore, alla corte di Sophie Codegoni. Insieme hanno fatto sognare i telespettatori, che hanno applaudito durante la scelta. Una volta usciti dal programma, però, sono nati solo dissapori tra i due, che hanno portato a una rottura con non poche polemiche. Mentre Sophie è approdata al Grande Fratello Vip, Ranieri ha accettato di continuare a trovare l’amore da Maria De Filippi.

La redazione, affezionata a Ranieri, ha deciso di dargli una seconda possibilità, questa volta come tronista. Durante il suo percorso ha conosciuto Valeria Cardone e Federica Aversano. Alla fine, Matteo ha scelto di uscire dal programma con la prima. I due hanno avviato fuori dalla trasmissione una relazione, che però dopo qualche tempo è finita. Lo stesso Matteo ha poi confessato di non essersi mai innamorato della Cardone, tanto da arrivare alla decisione di troncare la relazione per il bene di entrambi.

Da allora, Matteo non ha più parlato pubblicamente della sua vita sentimentale, almeno fino a oggi. Ora rende ufficiale la sua storia d’amore con Fabiola, ricevendo non pochi commenti positivi da parte dei suoi fan.