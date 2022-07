UeD rottura Matteo e Valeria, l’altra verità: Cardone vuota il sacco

Valeria Cardone vuota il sacco e si toglie qualche sassolino dalle scarpe. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nelle scorse settimane, è stata chiacchierata e criticata per via della rottura sentimentale con Matteo Ranieri. La coppia è evaporata in fretta dopo che si sono spenti i riflettori del dating show di Canale Cinque orchestrato da Maria De Filippi. C’è chi ha assicurato che i due non siano nemmeno mai stati assieme. Altri hanno sostenuto che hanno comunicato l’addio con ampio ritardo, affermando che in realtà la relazione era naufragata giorni prima rispetto all’annuncio ufficiale. Valeria ha raccontato un’altra verità ed ha anche lasciato intendere in quali rapporti è rimasta con l’ormai ex fidanzato.

Tramite una serie di Stories Instagram, la giovane ha spiegato alcuni dettagli della vicenda. Innanzitutto ha sottolineato di essere stanca di leggere ricostruzioni fantasiose sulle sue questioni personali, aggiungendo di voler mettere a tacere definitivamente le voci sulla rottura con Ranieri. “Non mi piace rispondere e dare spiegazioni. E sono stanca di Deianira (influencer e gossippara attiva su Instagram che in più occasioni ha criticato Matteo e Valeria, ndr) e a chi dice che devo spiegare i motivi del perché ci siamo lasciati”, ha scandito l’ex corteggiatrice, aggiungendo di essere consapevole di essersi esposta mediaticamente andando in tv, ma sottolineando anche che nessuno ha il diritto di pretendere spiegazioni sulla sua vita privata

“I motivi della rottura restano nostri, per fortuna esiste ancora la privacy – ha dichiarato –. Non sono vendicativa e rancorosa, non sputo nel piatto in cui ho mangiato. Se vi aspettate che parli male di Matteo, con cui ho condiviso cose importanti, questo non succederà mai. Anche da parte sua non accadrà”. Parole che lasciano intendere che tra lei e Ranieri è rimasta stima e che l’addio non si sarebbe consumato in modo troppo burrascoso. Certo, forse, può esserci delusione, ma non ci sarebbe stata alcuna grave mancanza di rispetto come invece qualcuno ha congetturato.

C’è anche chi ha continuato a dire che la love story non sarebbe finita su un binario morto nel momento in cui è stato annunciato l’addio. “Sicuramente si sono lasciati prima”, hanno sussurrato a più non posso alcune voci critiche, tra cui appunto quella della sopracitata Deianira Marzano. “Quando noi ci siamo lasciati, lo abbiamo detto. Non è vero che ci siamo lasciati prima senza comunicarlo”, ha tenuto a specificare Valeria. Dunque the end, favola senza lieto fine e capitolo chiuso: Matteo Ranieri e la Cardone non sono più una coppia. E con ogni probabilità non torneranno mai ad esserlo. Resta comunque la stima e l’affetto.