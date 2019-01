UeD news, Lorenzo e la finta scelta: il pubblico furioso con la redazione e Maria

Uomini e Donne news: il pubblico attacca duramente Maria e il pubblico

Il programma di Uomini e Donne finisce, insieme a Maria De Filippi, nel mirino dei telespettatori. Il pubblico di Canale 5 è fortemente arrabbiato con la redazione della nota trasmissione. In particolare, sui social i fan hanno iniziato a scrivere commenti molto negativi nei confronti non solo del programma ma anche della conduttrice. La puntata del Trono Classico, in onda il 24 gennaio, ha visto Lorenzo Riccardi scegliere sia Claudia Dionigi che Giulia Cavaglia. Il tronista ha preso questa decisione per capire se una delle due avrebbe potuto dirgli di no, qualora fosse stata una scelta. Si tratta di un teatrino realizzato dallo stesso ex corteggiatore, che è riuscito a deludere le due ragazze. Tutte e due le corteggiatrici hanno risposto con un bel sì di fronte alla scelta del tronista. Ma al pubblico tutto questo non è piaciuto. I commenti negativi non colpiscono solo lo stesso Lorenzo, ma anche la redazione e Maria che si sono prestati a questo giochetto.

I telespettatori sono furiosi nei confronti del programma, che ha permesso a Lorenzo di prendere in giro le due ragazze. Secondo il pubblico, il tronista e la redazione avrebbero mancato di rispetto alle due corteggiatrici. Maria ha, infatti, cercato di concludere al più presto questa scenata. Quando Lorenzo avrebbe voluto continuare il teatrino, la conduttrice ha chiesto di mettere un punto e di rivelare a entrambe cosa è davvero accaduto. Inutile dire che sia Giulia che Claudia hanno reagito abbastanza male. “Io non sono venuto qua a farmi prendere per il c..o, sennò non avrei mai fatto una cosa del genere”, dichiara Lorenzo. A sostenerlo ci pensa Gianni Sperti, che al contrario di Jack Vanore, è sicuro che a sbagliare invece siano state le due corteggiatrici a dichiarare fino a questo momento che il loro sarebbe stato un no.

News Uomini e Donne: i commenti negativi del pubblico, deluso dalla redazione

“Ride solo lui, uno dei momenti più brutti della trasmissione. Lorenzo ridicolo e pure la redazione che lo asseconda” e ancora “Io sono sconvolta da questa cosa che è di una bassezza inaudita e anche una mancanza di rispetto secondo me”. Ma non è tutto: “È vergognoso come la redazione possa aver detto di sì ad uno scempio del genere. Stiamo cadendo a picco, Maria fai qualcosa.” Questi sono alcuni dei tantissimi commenti negativi che il pubblico sta condividendo in questo momento sui social. I telespettatori non hanno preso per nulla bene la decisione di Lorenzo e del programma di mettere in atto una scena del genere, in quanto le due corteggiatrici sono rimaste profondamente deluse. Dalla anticipazioni, intanto, sappiamo che Giulia e Claudia continueranno a corteggiare il Riccardi.