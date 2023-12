UeD news, Laudicino: “È finita con Elena”, l’annuncio è controverso

Tra Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino dopo Uomini e Donne è già finita. I due hanno lasciato il programma di Maria De Filippi tra le polemiche, con gli opinionisti e molti presenti in studio contro. Sono tanti coloro che hanno sempre dubitato di questa storia e ora questo finale rappresenterebbe una conferma. Infatti, non è da molto che Maurizio ed Elena sono usciti dal programma, eppure la loro relazione è già giunta già al termine.

La loro uscita non è stata tra le più emozionanti, ma in studio si erano dichiarati un interesse reciproco abbastanza forte. La più convinta sembrava lei, che continuava a difendere Laudicino anche quando era impossibile farlo. Di recente, Maurizio aveva rivelato al pubblico, tramite un’intervista a Casa Lollo, che c’era aria di crisi di lui. Ci pensa sempre l’ex cavaliere, che nel programma ha conosciuto Gemma Galgani, a ufficializzare l’addio con Elena.

In queste ore, Maurizio dopo UeD scrive con il suo account ufficiale di Instagram che la loro storia d’amore è giunta al capolinea, facendo intendere che è stata Di Brino a fare questa scelta.

“Colpito e affondato, inutile nasconderlo. Accetto la decisione di Elena. Quando scrive che non sono pronto e ho ancora molte cose da risolvere probabilmente dice il vero ma ciò non toglie nulla al sentimento che ho provato e che provo per lei”

Così Maurizio Laudicino, con un lungo post su Instagram, annuncia la rottura. E lo fa attraverso una foto che lo ritrae mentre abbraccia Elena nello studio di Canale 5. Dunque, sembrerebbe che tra loro non sia rimasto rancore dopo la fine della brevissima love story. In questo annuncio, ecco che l’ex cavaliere si perde in chiacchiere.

Infatti, non dedica questo momento solo alla relazione avuta con Elena, ma anche al programma di Maria De Filippi e a chi sta ancora lì seduto nei parterre. Maurizio entra nel discorso affermando di sentire e leggere ancora commenti che parlano di “presunti piani, accordi e complotti” che avrebbe ordito con Elena.

Laudicino ammette di fare molta fatica a trattenersi, in quanto “tanti protagonisti di teatrini continuano ad andare in scena”. Un chiaro attacco al programma che continuerebbe a dare spazio a queste persone a cui lui si riferisce. Addirittura Maurizio aggiunge che “c’è chi per quella sedia venderebbe l’anima al diavolo e c’è chi spontaneamente l’ha lasciata”. Sarebbe stato, probabilmente, più sensato dedicare questo post solo alla sua storia con Elena, anziché tornare a parlare di altre persone legate al dating show.

Detto ciò, l’ex cavaliere fa presente che non è più un suo problema questo, in quanto vuole pensare solo a se stesso. Solo un favore chiede ai suoi fan, a quelli che gli hanno fatto tantissime domande in questi giorni su Elena: “Non domandatemi più di lei, anche la più innocente delle domande è sale sulla ferita”.

Maurizio Laudicino crede che tra loro ci sia rispetto, al punto che nessuno dei due vuole cedere alla tentazione di scontrarsi sul web. Ciò che dovevano dirsi, se lo sono detti tra loro. L’immagine che vorrebbe che restasse di loro è solo quella che li ritrae insieme abbracciati. “Grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi”, conclude Laudicino.

I commenti da parte di molti telespettatori sono davvero molto duri. Infatti, Maurizio ed Elena hanno perso da tempo la fiducia del pubblico. “Ma chi vuoi prendere in giro”, “Vi ho creduto, ma questo post esagerato”, “Una farsa fatta anche male” e ancora “Il problema è che ci ha creduto solo Elena”. Questi alcuni dei tanti commenti negativi che stanno condividendo i telespettatori, ma c’è anche chi continua a sostenerli, va detto.