UeD news, Irene Capuano è incinta: l’annuncio e chi è il padre

Irene Capuano di Uomini e Donne è incinta. L’ex corteggiatrice ha dato su Instagram la lieta notizia dopo varie indiscrezioni. Infatti, ormai da tempo i fan avevano avanzato l’ipotesi che fosse in dolce attesa. Ora, attraverso un video sui social network, Irene ha annunciato l’arrivo del suo primo figlio. Scendendo nel dettaglio, l’ex corteggiatrice ha condiviso un filmato in cui mostra un paio di scarpe per bambino.

La Capuano ha iniziato il suo lieto annuncio ricordando l’inizio di tutto. Un anno fa Irene con il suo fidanzato Chrstian aveva acquistato la loro prima casa. Ora allargano la loro famiglia con l’arrivo del primo figlio ed ecco le sue parole:

“Un anno fa siamo riusciti ad aggiungere un tassello importante nella nostra vita acquistando la nostra prima casa, oggi più che mai c’è qualcuno che sta bussando dentro il mio pancino e non vede l’ora di colorare la nostra vita nel miglior modo. Io già ti amo così tanto piccolo/a scricciolo/a. E nel modo più semplice ( mi conoscete ormai) sono felicissima di condividere questa notizia bellissima insieme a voi. La mia assenza di questi mesi è giustificata”

A inizio anno molti dei suoi fan avevano il dubbio che ci fosse per Irene Capuano una gravidanza in corso. La stessa ex corteggiatrice aveva smentito i rumor. Probabilmente in quel periodo effettivamente non aspettava ancora suo figlio. Infatti, pare che Irene stia attraversando i primi mesi di gravidanza. Ciò accade a poco tempo di distanza dalla nascita del primo figlio del suo ex fidanzato, Luigi Mastroianni. Quest’ultimo è diventato padre il 5 dicembre scorso, accogliendo nella sua vita il suo primo figlio con la compagna Anna.

Irene Capuano dopo Uomini e Donne: chi è il fidanzato

Correva l’anno 2019 quando Luigi Mastroianni scelse Irene Capuano a UeD. I due si erano conosciuti appunto nel noto programma di Maria De Filippi rispettivamente nei ruoli di tronista e corteggiatrice. Proprio quando tra loro tutto sembrava procedere nel migliore dei modi, è arrivata la notizia sulla rottura. Entrambi hanno poi voltato pagina.

Mentre Luigi ha ritrovato l’amore con la sua Anna, Irene ha riaperto il suo cuore a Christian. Fondatore di Cg Motors, è un imprenditore che non ha nulla a che fare col mondo dello spettacolo. Tra i suoi amici e soci in affari vi è, invece, un volto conosciuto sul piccolo schermo, ovvero Lorenzo Riccardi. Infatti, l’ex tronista si è subito complimentato pubblicamente con la coppia.

Sotto il post su Instagram del lieto annuncio di Irene, Lorenzo e Claudia Dionigi – da poco diventati genitori – hanno condiviso messaggi di auguri per i loro amici. “Lo sapevo già io”, ha scritto Riccardi, seguito dalla sua compagna.