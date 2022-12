Luigi Mastroianni è diventato papà. Oggi dopo un lunghissimo travaglio è nato il suo primo frutto d’amore. L’ex tronista di Uomini e Donne è fidanzato con Anna Scuderi che non fa parte del mondo dello spettacolo. Lo scorso maggio hanno annunciato la gravidanza ed oggi è nato il loro bimbo. Come nome hanno scelto Alessio.

La gravidanza per la Scuderi non è stata semplice tanto che a settembre era stata ricoverata in ospedale in seguito ad un malore. Mastroianni aveva raccontato che alla compagna e al bimbo era stato riscontrato un piccolo problemino, senza specificare di cosa si trattasse. La ragazza rimase infatti in ospedale sotto osservazione per un diversi di giorni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luigi Mastroianni (@luigi_mastroianni)

Per fortuna si risolse tutto per il meglio e oggi il deejay ha pubblicato sul suo profilo Instagram un tenero video che ritrae i primi momenti di vita del bimbo: “4.230 kg di amore puro. Benvenuto Alessio”. Il parto è stato ‘infinito’, segnato da un lungo travaglio. Domenica sera, tramite una Stories, Mastroianni ha scritto: “Dopo ore di travaglio siamo scesi in sala parto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luigi Mastroianni (@luigi_mastroianni)

Non appena è stato dato l’annuncio della nascita del bebè, tantissimi fan si sono congratulati con la neo mamma e il neo papà. Diversi anche i volti di UeD che hanno fatto sentire la loro vicinanza alla coppia. Tra questi Jack Vanore, Vittoria Deganello, Giulia D’urso, Eugenio Colombo e Teresa Langella.

Il caso Sara Affi Fella

Luigi Mastroianni lo abbiamo conosciuto nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Il ragazzo era tra i corteggiatori e sul trono c’erano Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Mastroianni scelse da subito di corteggiare la Affi Fella. Sono memorabili i suoi scontri con l’altro corteggiatore Lorenzo Riccardi. Questo trono fu piuttosto turbolento e viene ricordato perché la tronista prese in giro tutti compresa la padrona di casa e la sua redazione.

Mentre partecipava al programma infatti Sara Affi Fella era ancora fidanzata in segreto con il calciatore Nicola Panico, con il quale partecipò a Temptation Island. Grazie ad una misteriosa segnalazione alla redazione però la verità venne a galla e ci fu lo scandalo, il cosiddetto ‘Affi Fella Gate’ di Uomini e Donne.