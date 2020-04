UeD news, Giovanna torna in tv e oggi confessa: “Sono agitatissima”

Ued News, Giovanna Abate torna in tv: nuovo messaggio per il pubblico

Uomini e Donne torna in tv il prossimo 20 aprile con delle puntate speciali che vedranno protagonista Giovanna Abate. Proprio la tronista oggi parla del ritorno del Trono Classico su Canale 5. Finalmente il pubblico potrà intrattenersi con l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli, la quale vivrà delle situazioni completamente diverse, attraverso questi nuove puntate speciali. Infatti, i corteggiatori non potranno essere presenti nel programma nei prossimi giorni. Dunque, la tronista non avrà un contatto diretto con i ragazzi. Nonostante ciò, il suo percorso deve continuare e i telespettatori non possono non essere contenti della decisione presa dalla trasmissione in queste settimane. Ora Giovanna torna per qualche minuto sui social, attraverso il profilo Instagram di Raffaella Mennoia. La Abate condivide così un nuovo messaggio con i fan, visto che non può ancora utilizzare il suo account personale sul social.

“Manca pochissimo eh, perché il 20 aprile arriva e finalmente ci potete rivedere. Possiamo ricominciare l’avventura”, dichiara Giovanna in questo nuovo video messaggio sulle Storie di Instagram del profilo della Mennoia. La tronista appare molto emozionata, ma soprattutto felice di poter tenere compagnia ai telespettatori anche in questo periodo buio. Il programma, ricordiamo, era stato sospeso a causa della situazione che l’Italia sta attualmente vivendo per via della diffusione del Coronavirus. Ora, però, la trasmissione può tornare in onda e la protagonista sarà proprio la Abate: “Non ci siamo persi d’animo, anzi io sono agitatissima, stra emozionata e non so cosa mi aspetta, l’ho sentito ma adesso lo vado a provare.”

Uomini e Donne torna in tv il 20 aprile: Giovanna Abate pronta a riprendere il suo percorso

“Voi, intanto, rimanete così (con le dita incrociate) per il mio amore e ci vediamo presto”, conclude così il suo nuovo messaggio Giovanna. Il ritorno in tv di Uomini e Donne è vicino. Mancano, infatti, solo nove giorni e il pubblico potrà rivedere la Abate proseguire il suo percorso nel programma. Qualche giorno fa, Raffaella condivideva un altro video che ritraeva la tronista negli studi Mediaset. Già da qualche settimana, la trasmissione ha pensato bene di trovare una soluzione per permettere ai telespettatori di seguire il percorso di Giovanna.