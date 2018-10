UeD news, Gianni e le dure parole nei confronti di Mara: il pubblico indignato

Uomini e Donne news: Gianni Sperti si scaglia contro Mara Fasone e il pubblico non ci sta

Gianni Sperti non riesce a sopportare il modo di fare di Mara Fasone a Uomini e Donne. Ormai questa è diventata una certezza. Il noto opinionista non va assolutamente d’accordo con la tronista, tanto che più volte le si è scagliato contro. Sin da subito, Mara non è stata apprezzata dai presenti in studio e dal pubblico a casa. Infatti, sono tanti i telespettatori che danno ragione a Gianni in quello che dice, ma non ora sono convinti che sia andato un po’ troppo oltre. Mentre Sperti discute con Mara escono fuori parole che non vengono per nulla apprezzate dal pubblico, come ad esempio “cretina”. Tali affermazioni non vengono per nulla accettati dai telespettatori, che sui social sono convinti del fatto che Gianni non debba necessariamente arrivare a pronunciare determinate parole. Ora c’è chi lo definisce antipatico e troppo pesante. Sebbene non siano dalla parte della Fasone, i telespettatori vedono in Gianni un accanimento fin troppo esagerato.

“Ma Gianni tutta questa cattiveria?!? Stai usando veramente parole pesanti! Mara non è la persona più simpatica di questo mondo ma queste parole sono fuoriluogo”. Questo è uno dei tanti commenti del pubblico nel corso della messa in onda della puntata del Trono Classico del 26 ottobre. Gianni viene duramente criticato per le parole pesanti utilizzate nei confronti della Fasone. Ed ecco che il pubblico è convinto che questi interventi siano particolarmente inutili, in quanto non vanno a cambiare l’atteggiamento di Mara, ma solo a rendere le discussioni più aggressive. “Ma come si permette”, scrive qualche utente su Twitter, riferendosi sempre alle parole di Gianni. Ma come mai l’opinionista si scaglia contro la Fasone in modo così forte? Più volte, Sperti ha dichiarato di non riuscire a comprendere il modo di fare della tronista.

News Uomini e Donne: Gianni Sperti non sopporta Mara Fasone, lei abbandona il trono

Il modo di fare di Mara non viene particolarmente apprezzato da Gianni, che fa notare l’antipatia in ogni puntata. Questa volta, però, a detta del pubblico avrebbe un po’ esagerato. Ora sui social Sperti si dice contento, in quanto la Fasone ha abbandonato il trono nel corso dell’ultima registrazione del Trono Classico!