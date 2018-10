Uomini e Donne, Mara Fasone abbandona il trono: Gianni Sperti dice la sua sulla questione e lancia una frecciatina alla ragazza

Un grande colpo di scena ha colto di sorpresa i fan di Uomini e Donne ieri dopo la registrazione del Trono Classico. Come in molti già sanno, infatti, la tronista siciliana Mara Fasone ha deciso di lasciare il programma. L’annuncio, però, è stato fatto da Maria De Filippi in persona. Il motivo? Mara si sarebbe rifiutata di presentarsi in puntata per comunicare la sua decisione e, inoltre, avrebbe pure negato il suo consenso a fare un video (che sarebbe poi stato mostrato al pubblico) dove spiegava i motivi della sua scelta. Molti, ad oggi, trovano strano il fatto che la ragazza abbia deciso di abbandonare il trono proprio a seguito di alcune segnalazioni arrivate in puntata su di lei e il suo ex fidanzato (per saperne di più clicca qui). Visto come sono andate le cose, infatti, sulla sincerità della tronista ad alcuni sembrerebbe essere rimasto il dubbio.

Sui social, però, sulla questione ha voluto dire la sua Gianni Sperti. L’opinionista, anche se indirettamente, ha mandato infatti un chiaro messaggio a tal proposito. Subito dopo la registrazione del Trono Classico, infatti, Gianni sul suo profilo Instagram ha pubblicato un foto che, nello specifico, ha voluto accompagnare con una frase che ha lasciato poco spazio alla libera interpretazione. “Finalmente una gioia” ha scritto “Adios”. Inutile dire che, a fronte di tutto quello che è successo ieri, tantissimi sono gli utenti che hanno individuato in Mara Fasone la destinataria delle parole di Sperti.

I corteggiatori di Mara, a seguito della decisione presa dalla stessa di non presentarsi più a Uomini e Donne, ieri hanno ovviamente salutato Maria e hanno lasciato la trasmissione. L’unico ad essere rimasto, tra tutti, è stato però Andrea Dal Corso. L’ex tentatore infatti, pur essendo stato chiamato dalla Fasone, si è dichiarato ieri per Teresa Langella.