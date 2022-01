UeD news, ecco chi è ‘la meglio vestita’ in studio: gli outfit da copiare

Chi si veste meglio a Uomini e Donne tra dame e corteggiatrici? Il nuovo numero del Magazine dedicato al programma propone una rubrica interessante per chi segue con passione le ultime tendenze moda. Gli outfit delle protagoniste dello show di Maria De Filippi possono essere di grande ispirazione, non solo per un evento speciale, ma anche per essere indossati tutti i giorni. Con tanto di voti, questa selezione a cura di Alice Grisa permette al pubblico femminile di farsi un’idea su ciò che può andare oppure no.

A contendersi il primo posto sono una dama e una corteggiatrice: Gemma Galgani e Federica Aversano. Entrambe hanno azzeccato con i loro rispettivi look e hanno preso un 8 come voto. La dama torinese preferisce un outfit green & chic, ispirandosi a un colore molto amato negli ultimi anni, il verde oliva. Lo sceglie “come chiave per affrontare il mondo”. Indossa una giacca oversize, pantaloni capri e un paio di décolleté color crema. Come accessorio opta per un mono-orecchino.

Sfoggiando questo outfit, da sempre in tendenza, Gemma pare voler dare un anticipo di ciò che si indosserà in primavera “e fa benissimo”. Unisce così eleganze ed estro. Sebbene con questo tipo di look non si sbaglia mai, Marika Geraci prende solo 6 con il suo outfit. La dama siciliano sceglie di abbinare pantaloni a sigaretta con una blusa bianca corta, caratterizzata dalle maniche barocche, e accessori minimal.

Le décolleté nere sono una garanzia e confermano l’eleganza classica del suo look. La giornalista, però, precisa: “Forse poteva osare di più”. Stesso voto lo prende Ida Platano, che ha anche rilasciato una sua intervista su Uomini e Donne Magazine. Lei opta per un top di piume, un paio di pantaloni camouflage “dallo stile vagamente boho”, che però si sarebbero sposati meglio con un altro tipo di look.

Gli stivaletti color cammello sembrano poi non essere azzeccati con l’intero outfit. Infine “in linea con gli insegnamenti di Coco Chanel”, si contende il primo posto Federica Aversano. La giovane corteggiatrice di Matteo Ranieri ha ormai attirato l’attenzione su di sé. Porta con sé un grande bagaglio di vita e spesso lo fa presente quando parla di suo figlio.

La sua eleganza non è passata inosservata agli occhi attenti dei telespettatori e in effetti fanno bene a ispirarsi ai suoi look. Per chi ama il mondo total black, questo è indubbiamente l’outfit perfetto. La corteggiatrice opta per un look classico, ma d’effetto per prendere parte alla puntata. Indossa pantaloni e crop top nero, formando così un effetto sensuale e sofisticato. Non esagera ed è decisamente perfetta!