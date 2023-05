UeD news, Daffrè: cos’è successo fuori con le altre corteggiatrici

L’ormai ex tronista è stato di parola e fuori dallo studio di Canale 5 ha incontrato Alice e Camilla per rivelare loro quanto accaduto

Luca Daffrè a Uomini e Donne ha scelto Alessandra Somensi, ma come hanno reagito le altre due corteggiatrici Alice e Camilla? I telespettatori non hanno potuto assistere alle reazioni delle due ragazze in quanto non hanno neppure fatto il loro ingresso in studio. Luca ha preferito fare una scelta diversa dal solito, dimostrando di non aver avuto alcun dubbio in queste settimane. Sembra che così Daffrè non abbia voluto mettere a confronto il percorso di Alessandra con quelli di Alice e Camilla. Inoltre, voleva evitare una situazione inutile a entrambe.

In effetti già il suo percorso è stato breve, ha anche una conoscenza più lunga con Alessandra. Pertanto, dopo la sua scelta super flash, Luca Daffrè si è recato come promesso fuori dallo studio per parlare con Camilla e Alice. Witty.it, il portale dedicato alle trasmissioni televisive di Maria De Filippi, ha inserito i video che riprendono il momento in cui l’ormai ex tronista ha parlato con entrambe. Non solo, Alice ha anche rilasciato un’intervista dopo la messa in onda della scelta.

Luca dopo aver scelto Alessandra a UeD ha rivelato senza giri di parole, alle due sue ex corteggiatrici, quanto accaduto. Daffrè ha ammesso di aver capito che è lei la persona che durante questo percorso lo faceva stare bene. “Ho preferito magari non vedere voi per portare avanti una cosa senza prendervi in giro”, ha affermato l’ex tronista.

Luca, parlando con Camilla, le ha assicurato che la trova davvero una persona molto dolce e che nei suoi confronti ha avuto un senso di protezione, che però finiva lì. Ebbene l’ex corteggiatrice non h reagito male, anzi ha ammesso di trovare la scelta di Daffrè giusta. Stessa reazione l’ha avuta Alice, la quale gli ha confermato che può stare tranquillo.

Entrambe hanno così dimostrato di essere persone mature, consapevoli del fatto che con Luca hanno condiviso poche esterne e che Alessandra è sempre stata colei che ha cercato di vedere di più. Intervistata su Instagram dalla pagina LolloMagazine, Alice Bologna ha confessato che aveva già fatto i suoi conti ed era già preparata a questa eventualità e a quello che le avrebbe detto.

“Sapevamo tutti che avrebbe avuto poco senso”, ha fatto notare Alice riferendosi al fatto che Luca ha preferito non fare scendere in studio né lei né Camilla. Detto ciò, l’ex corteggiatrice ha anche confessato di non avere alcun dubbio sul fatto che ci fosse davvero chimica tra loro. Ma non può non far notare che non si conoscevano.

“Lui è un buono e ho apprezzato il suo modo di comunicarlo, ma le sue parole le capivo. Come capivo che non mi sarei mai strappata i capelli perché non avrebbe avuto nessun senso”

A questo punto, Alice non può che augurare il meglio a Luca e Alessandra. “Sicuramente il tempo ha giocato un po’ a loro favore”, ha sottolineato l’ex corteggiatrice. Ha voluto, inoltre, svelare un retroscena. Dopo la registrazione precedente a questa, Alice ha avuto modo di chiarire con Alessandra i momenti tesi che hanno condiviso in studio.

Entrambe hanno compreso di non essere poi così diverse e probabilmente se non avessero corteggiatore lo stesso ragazzo ci sarebbe stata simpatia tra loro. Invece su Nicole Santinelli ha dichiarato di essere rimasta sorpresa. In effetti, molti avrebbero scommesso che la bionda tronista avrebbe scelto Andrea. Le anticipazioni, però, dicono altro.

A detta di Camilla, Nicole potrebbe aver provato timore a lasciarsi andare con Andrea, preferendo così le sicurezze ricevute da Carlo. Questo finale, però, l’aveva già previsto qualcuno in studio. Roberta Di Padua si era detta convinta che sarebbe finita così per un motivo ben preciso.