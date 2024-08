UeD, Michele tronista: Manuela al veleno sgancia forti accuse

Michele Longobardi è un tronista dell’edizione di Uomini e Donne 2024/2025. Per il pubblico di Canale 5, non si tratta di un volto sconosciuto. Infatti, i telespettatori hanno già avuto modo di conoscerlo nei panni di corteggiatore, alla corte di Manuela Carriero, nel dating show di Maria De Filippi. Dopo questa esperienza, ecco che Longobardi è diventato un tronista. Ora a parlare di questa novità ci pensa proprio Manuela, la quale ha rilasciato in queste ore un’intervista per FanPage.

Michele è stato presentato come tronista nel corso della prima registrazione di questa edizione, svolta nel pomeriggio del 28 agosto 2024. Solo da lunedì 9 settembre, il pubblico avrà modo di vederlo in queste vesti, affiancato dagli altri due nuovi tronisti. Nel frattempo, la Carriero dice la sua. L’ex tronista ammette che la notizia non l’ha di certo spiazzata. In effetti, molti telespettatori, come lei fa anche notare, non sono rimasti sorpresi da questa svolta per Longobardi.

La Carriero confessa oggi di aver sempre scommesso in questo epilogo per Michele come tronista di Uomini e Donne. Già nel corso del suo percorso sul Trono, Manuela aveva più volte palesato l’idea che lui ambisse a prendere il suo posto. Alla fine, la 35enne ha lasciato il suo posto da tronista, non facendo alcuna scelta. Oggi crede che Longobardi non abbia mai avuto un reale interesse nei suoi confronti, in quanto trovava “che fosse più orientato allo show che all’amore”.

Manuela ricorda come, solo dopo due esterne, il suo atteggiamento nei suoi confronti era cambiato. Ma la Carriero scenderebbe a corteggiare Michele Longobardi a UeD? Ebbene la 35enne spiega di essere una persona che dà sempre una seconda possibilità, ma è anche capace di chiudere per sempre una porta. Non porta rancore, ma per lei “questo è assolutamente impossibile”, anche perché attualmente ha “altri interessi e ambizioni lavorative”.

Dunque, chi si aspettava di vederla scendere le scale per il suo corteggiatore si sbagliava. Allo stesso tempo, Manuela assicura che cercherà di seguire questa nuova edizione, in cui è presente sul Trono anche una sua cara amica che stima, Francesca Sorrentino, sebbene sia “più fan di Temptation Island e C’è posta per te”.

Infine, la Carriero augura a Michele di non sentirsi giudicato, sbagliato e attaccato nel ruolo di tronista, come è accaduto a lei. Crede che ora Longobardi potrà capire meglio qual era la sua posizione nella passata edizione e capire tante cose. Alla fine, augura al tronista di “non trovare un’arrivista, ma una persona a cui lui interessi davvero”. E questa appare come una chiara frecciatina allo stesso Michele. La Carriero conclude questa intervista facendo notare che la vita non consiste solo in un programma televisivo.