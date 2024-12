UeD, Michele avvistato con un’attrice di Mare Fuori: tutti i dettagli

Michele Longobardi è stato paparazzato per la prima volta dopo essere stato cacciato da Uomini e Donne. Lo scorso 18 dicembre, è stata registrata una puntata del dating show in cui è successo di tutto. Dopo essere stato già rimproverato per aver contattato con profili fake le sue corteggiatrici, durante la registrazione è stata fatta una rivelazione ancora più compromettente sull’ormai ex tronista.

Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, Michele avrebbe avuto una frequentazione con un’altra ragazza parallela al trono. La persona in questione sarebbe Alessandra Somensi, già nota al pubblico come ex corteggiatrice di Luca Daffrè. Di conseguenza, il partenopeo è stato costretto a lasciare lo studio, mentre le sue corteggiatrici hanno messo fine a qualsiasi legame con lui.

Dopo lo scandalo, Michele Longobardi è sparito dai social e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe profondamente scosso per quanto accaduto. Pare, inoltre, che stia cercando di riconquistare Amal, la corteggiatrice che, presumibilmente, avrebbe voluto scegliere. A circa dieci giorni dalla registrazione della puntata incriminata, l’ex tronista è stato finalmente avvistato in pubblico, ma non era solo.

Michele Longobardi beccato dopo lo scandalo a Uomini e Donne: con chi era

Poche ore fa, Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione di una sua follower, che lo ha visto in un centro commerciale di Napoli in compagnia di una ragazza molto conosciuta. Si tratta di Clotilde Esposito, attrice nota per il ruolo di Silvia nella serie di grande successo Mare Fuori, amatissima dai giovani.

La paparazzata risale al 23 dicembre, giusto pochi giorni dopo la famosa registrazione. Non si sa ancora se Clotilde e Michele fossero amici già da prima o se, invece, anche l’attrice rientri tra le ragazze che lui ha contattato mentre era sul trono di Uomini e Donne. Per ora, Michele non può rilasciare dichiarazioni, almeno fino a quando la puntata della ‘cacciata‘ non andrà in onda, e lo stesso vale per le sue ex corteggiatrici.

Nel frattempo, però, Amal e Veronica hanno lanciato qualche frecciatina sui social, lasciando chiaramente intendere i loro stati d’animo. In tanti attendono con impazienza le spiegazioni dell’ex tronista e si chiedono se, con la ripresa del dating show a gennaio, Michele deciderà finalmente di rompere il silenzio. Adesso, resta anche da vedere anche se affronterà il tema legato all’attrice di Mare Fuori e quali giustificazioni darà a riguardo.