UeD, Michele cacciato: Amal batte un colpo, la bordata social

Amal rompe il silenzio dopo il surreale epilogo del suo percorso a Uomini e Donne. Ma, si proceda con ordine. Cos’è successo esattamente? Nella registrazione di ieri, mercoledì 18 dicembre, Michele Longobardi è stato cacciato dal programma. Dopo aver già ricevuto un ‘cartellino giallo’ per aver creato profili falsi con cui contattava segretamente le sue corteggiatrici, violando le regole del dating show, la redazione ha scoperto un fatto ancora più grave: secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni e IsaeChia, Michele avrebbe avuto una frequentazione parallela con un’altra ragazza durante il trono.

Michele smascherato a Uomini e Donne: chat e rivelazioni

In particolare, l’ormai ex tronista è stato accusato da un’altra ex corteggiatrice del programma di averle scritto da un profilo fake, iniziando così una corrispondenza tra chiamate e messaggi anche espliciti e hot. La ragazza in questione pare essere Alessandra Somensi, scelta ed ex fidanzata di Luca Daffrè, la quale avrebbe inviato tutti gli screen delle loro conversazioni alla redazione. La storia d’amore tra Michele e Alessandra sarebbe giunta al termine lo scorso 7 dicembre, quando il ragazzo le avrebbe chiesto d’interrompere la conoscenza almeno fino alla fine del suo trono a Uomini e Donne.

A seguito di queste rivelazioni, Michele è stato giustamente cacciato dal programma. In studio si è scatenata una vera bufera contro di lui, con critiche dure da parte di tutti i presenti. Anche le sue corteggiatrici, Amal e Veronica, hanno abbandonato il programma, dichiarando di non voler più avere nulla a che fare con lui. In particolare, Amal, la ragazza che Michele aveva intenzione di scegliere, lo ha lasciato chiudendogli la porta in faccia. Alla fine, l’ex tronista ha lasciato lo studio in lacrime.

Amal rompe il silenzio: la frecciata social contro Michele

A poche ore dalla registrazione, Amal ha deciso di commentare indirettamente quanto accaduto, lanciando una bordata social. Poco fa, l’ex corteggiatrice ha condiviso nelle sue storie Instagram un cartellone con la citazione: “Ignorare i segnali negativi perché vuoi vedere il lato positivo delle persone ti costerà caro in futuro”. Insomma, messaggio che sembra riferirsi chiaramente alla vicenda con Michele.

Anche Veronica non ha risparmiato una frecciata social all’ex tronista, pubblicando l’immagine di una luminaria a forma di pagliaccio accompagnata dalla scritta: “Va bene sentirsi importanti, ma addirittura far fare una gigantografia che ti rappresenta mi sembra esagerato”. Ad ogni modo, i fan del programma dovranno attendere la fine delle festività natalizie per vedere su Canale 5 la puntata di Uomini e Donne in cui Michele Longobardi verrà smascherato.