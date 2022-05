UeD, Matteo Ranieri si scaglia contro Federica Aversano: cosa succede

Uno scontro a distanza quello che è acceso tra l’ex tronista e la sua ex corteggiatrice, che non se le mandano a dire

Si potrebbe definire uno scontro a distanza quello tra Matteo Ranieri e Federica Aversano dopo Uomini e Donne. Tra stoccate e frecciate, i due ora non se le mandano a dire. In particolare, ora a parlare ci pensa l’ex tronista, in una nuova intervista sul Magazine dedicato allo show di Maria De Filippi. Sembra proprio che non abbia digerito alcune affermazioni fatte da Federica su Instagram e non solo. Infatti, la scorsa settimana è uscita l’intervista dell’ex corteggiatrice, che ha avuto da ridire su un particolare atteggiamento di Matteo.

Infatti, chi lo intervista gli chiede, appunto, di rispondere alle ultime dichiarazioni che la Aversano ha rilasciato sul Magazine. Scendendo nel dettaglio, Federica aveva espresso la sua perplessità sulla modalità con cui Ranieri sta vivendo i social network dopo la scelta. Oltre ciò, aveva anche parlato di Riccardo Guarnieri. Ed ecco che Matteo ci tiene ora a rispondere alle dichiarazioni della sua ex corteggiatrice, con un tono che appare abbastanza duro! Innanzitutto, precisa di avere un rapporto “normalissimo” con i social.

Fa notare che quando una persona esce da un programma televisivo come UeD “è ovvio che la sua vita cambi e cambino anche i social”. Ma la realtà, a detta sua, è che le sue giornate non sono cambiate. Continua ad alzarsi ogni mattina alle sei e mezza per andare a lavorare. E chiaramente se riceve proposte che gli sembrano in linea con la sua persona le accetta. “Anche perché un po‘ di soldi extra non li rifiuto”, consapevole di cosa voglia dire “guadagnarseli duramente”.

Inoltre, fa presente che non condivide ogni istante della sua vita giornata, in quanto neanche ci riuscirebbe. Anche Valeria Cardone, con cui oggi forma una coppia, preferisce tenersi le cose intime per loro. Nonostante questo, quando ha del tempo libero le piace condividere qualcosa della sua giornata. Detto ciò, Matteo Ranieri risponde in modo diretto a Federica.

“Alla signorina Aversano direi che mi mostro sui social come sono nella realtà e, se ha scoperto un altro me, forse era distratta durante il trono. Invece io sono rimasto male per alcuni suoi post, che mi sono stati inviati. Vorrei chiarire che non ho mai detto che non uso i social per poi invece usarli, ma semplicemente che non mi piace chi, invece che alzare la cornetta e chiamare, mette post su Instagram… come ha fatto lei dopo la scelta”

Ma queste non sono le uniche parole che l’ex tronista condivide oggi con la sua nuova intervista. Infatti, Matteo appare abbastanza infastidito da alcune mosse sui social della Aversano, dopo la conclusione del loro percorso nel programma.

“Ricordo un post in cui alludeva che il motivo della sua non scelta sarebbero stati i miei genitori che invece, poverini, hanno sempre detto che è una brava ragazza. Anche le frecciatine che ogni tanto arrivano a me e Valeria non mi toccano, e voglio chiarirlo qui”

E ancora non finisce qui. Matteo si vuole togliere proprio tutti i sassolini dalle scarpe e commenta, così, anche le dichiarazioni di Federica sulla possibilità di avviare una frequentazione con Riccardo Guarnieri.

“Tutto quello che volevo dirle gliel‘ho detto nel programma. Da quello che vedo e sento – ho letto sul magazine che uscirebbe con Riccardo consapevole che piace a Ida, forse a maggior ragione – sono sempre più convinto di avere fatto la scelta giusta”

Matteo Ranieri e Valeria Cardone dopo Uomini e Donne

Un mese e mezzo magico per la coppia del Trono Classico. Al momento, stanno vivendo la loro relazione a distanza: lui lavora a Genova e lei a Napoli. Questo è il motivo per cui ancora oggi sfruttano i weekend e le città di mezzo per incontrarsi. Entrambi sono entusiasti di essersi trovati, avendo scoperto molte cose positive l’uno dell’altro. Anche se, Valeria ammette che a volte Matteo “è un po’… lamentino”, ridendo.

Matteo e Valeria provano dei sentimenti forti, che crescono giorno dopo giorno. Per quanto riguarda i progetti a lungo termine, come matrimonio e figli, per ora non ci pensano. La loro aspirazione, per ora, è quella di andare a convivere “e poi le cose verranno piano piano”. Entrambi vedono l’altro come un buon genitore, dunque non escludono di certo un futuro insieme.

Ranieri parla anche della sua bellissima amicizia con Luca Salatino, che in una delle ultime registrazioni ha scelto! Ora Matteo immagina delle uscite a quattro e magari anche una vacanza tutti insieme. “Un‘amicizia che potrebbe definirsi morbosa (ride): una cosa bellissima”, dichiara l’ex tronista.