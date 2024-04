UeD, Mario e la storia misteriosa su Instagram: frecciatina a Ida?

Il trono di Ida Platano è uno dei più discussi di Uomini e Donne. La tronista è attualmente contesa tra due corteggiatori, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, ed è ancora indecisa su chi scegliere. Nelle ultime ore il primo ha pubblicato su Instagram una storia che qualcuno ha letto come una possibile frecciatina nei confronti di Ida. Scopriamo che cosa ha condiviso nello specifico.

Sul suo profilo Instagram ufficiale il volto di Radio KissKiss ha pubblicato una storia che potrebbe essere rivolta alla Platano. Nello specifico il napoletano ha ripostato il video di una pagina in una cui si vede una strada di notte, illuminata solo dalla luce dei lampioni. In sottofondo c’è una voce registrata che recita un monologo. Sono proprio le parole pronunciate ad essere sembrate una frecciatina nei confronti di Ida.

Di seguito quello che si può sentire all’interno della storia pubblicata sul social da Mario:

E alla fine ti stanchi di esserci, ti stanchi di metterci il cuore quando in quei posti di cuore c’è solo il tuo. Ti stanchi di esserci per chi non c’è, ti stanchi di aspettare il nulla perché anche se nulla t’aspettavi un abbraccio forse te lo saresti meritato.

Che queste frasi siano un riferimento alla sua storia con Ida? La conoscenza tra i due all’interno del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è stata piena di alti e bassi. Dopo una partenza positiva, difatti, Platano si è raffreddata nei confronti di Cusitore in seguito ad alcune segnalazioni ricevute. Stando a quest’ultime il corteggiatore era stato difatti avvistato all’interno di locali e aveva dato confidenza ad altre donne sia nelle discoteche che sui social network.

Non è la prima volta che Mario condivide post su Instagram che qualcuno ha letto come frecciatine verso Ida. In passato, difatti, aveva già pubblicato una storia con scritto “Tutto ha un inizio e tutto ha una fine” accompagnata dalla canzone “Easy On Me” di Adele in sottofndo. Per il momento, comunque, si tratta di semplici supposizioni e non resta che aspettare la conferma del diretto interessato.