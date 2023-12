UeD, Mario Cusitore e il post amaro sui social. C’entra Ida Platano?

Attualmente i protagonisti di Uomini e Donne si stanno godendo le festività natalizie, dal momento che la trasmissione è in pausa fino all’8 gennaio. C’è quindi chi ha deciso di passare del tempo a casa con i propri famigliari e chi invece ha preferito approfondire qualche “conoscenza”. Qualcun altro invece non si è fatto fermare dall’atmosfera natalizia e ha sfruttato i social per lasciarsi andare a una frecciatina assai poco velata. Si sta parlando del corteggiatore napoletano Mario Cusitore, che nelle ultime ore ha postato una story su Instagram a dir poco enigmatica e che ha fatto venire un dubbio ai fans del programma circa la sua volontà di continuare la sua esperienza nel dating show di Maria de Filippi.

La frecciatina social di Mario Cusitore

Mario Cusitore è approdato da poco tempo a Uomini e Donne ed è uno dei corteggiatori di Ida Platano, nuova tronista del celebre programma di Canale5. Ecco perché in molti hanno pensato che la frase pubblicata da Cusitore nelle sue Instagram stories potesse essere proprio riferita alla nota tronista.

Un messaggio che, come anticipato, ha lasciato intendere a molti come le intenzioni del corteggiatore possano essere quelle di abbandonare il programma: “Non mi deludono le persone. Mi deludo io, perché ci credo ancora. […] Si ritorna a essere di nuovo freddi, i sentimenti non fanno per me!” sono state le parole condivise da Cusitore.

La grande delusione alla quale fa riferimento il corteggiatore nel messaggio social potrebbe essere proprio la Platano che, con qualche atteggiamento o parola di troppo, avrebbe potuto ferire il corteggiatore facendolo ricredere sul suo percorso all’interno del dating show.

Non sarebbe poi così strana come ipotesi, dal momento che non è la prima volta che i due si punzecchiano. Già nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne Ida e Mario si erano resi protagonisti di una discussione sul fatto che, nonostante la tronista avesse deciso di portare in esterna un altro corteggiatore, non ci fosse stata alcuna reazione da parte di Cusitore.

Diverbio che pareva essersi risolto con le spiegazioni date dal corteggiatore stesso, che aveva puntualizzato come non avesse alcuna intenzione di fare scenate davanti a tutti e quindi per questo motivo avesse deciso di non dare libero sfogo alla sua delusione. A quanto pare però, la situazione non sembrerebbe essersi affatto risolta ma per saperne di più servirà aspettare le prossime registrazioni di Uomini e Donne.

Chi è Mario Cusitore

Come anticipato, Mario Cusitore è entrato da poco nel parterre di Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Ida Platano. Fuori dal programma, Cusitore svolge la professione di speaker radiofonico e vanta una grande esperienza nel campo, dove si è anche guadagnato il soprannome di “re delle pillole”. Nel dettaglio, il 44enne originario di Napoli, lavora presso Radio Kiss Kiss ed è voce nota del Pippo Pelo Show, condotto da Pippo Pelo e Adriana Petro.

Inoltre, Cusitore, oltre a essere noto per la sua carriera nella radio e ora anche per la sua partecipazione a Uomini e Donne, vanta un passato nel mondo dello sport. Il corteggiatore ha infatti praticato basket nel ruolo di guardia e ha giocato in numerose squadre della sua terra natia. Infine, non si è mai sposato e non ha figli.