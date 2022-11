UeD: Maria zittisce Sperti, poi diventa sospettosa. Tina indomabile

Maria De Filippi a Uomini e Donne zittisce Gianni Sperti quando al centro studio è seduto Federico Nicotera, il quale si sta confrontando con Carola Carpanelli. I due appaiono per molti già come una coppia. Infatti, la stessa corteggiatrice ammette di sentirsi la preferita del tronista. La ragazza crede che ormai tutti abbiano intuito che da parte di Federico ci sia un grande interesse nei suoi confronti. Nicotera conferma questo, sebbene di fronte siano sedute Alice e Lucrezia, le altre due sue corteggiatrici. Il tronista non può negare ciò che ormai è evidente.

Nonostante questo viene fatto notare che Federico e Carola non si sono baciati. Le anticipazioni delle nuove registrazioni segnalano che finalmente c’è stato un bacio tra i due, ma ancora questo momento deve andare in onda. Più volte Gianni interviene facendo notare il suo disappunto sull’atteggiamento di Carola: “Tu non sei la scelta, non ti ha ancora scelto. Secondo il tuo discorso tu sei la scelta. Ti avrebbe scelta, ma non l’ha fatto”. Sperti, inoltre, prende le difese di Alice e si dice convinto del fatto che Carola sia stata fredda durante l’ultima esterna con Federica.

A detta di Gianni in quel momento ci stava un bacio. Ecco che la corteggiatrice di UeD non si perde in un bicchiere d’acqua e prontamente dà all’opinionista una risposta chiara e concisa: “Ci stava per te, c’ero io! Sinceramente ho una dignità pesonale e non mi va bene che lui bacia tutte”. Sperti però non si ferma e ribadisce il suo pensiero, affermando che sapeva sin dall’inizio che il programma prevede anche questo.

Maria decide a questo punto di intervenire. “Non c’è un obbligo che lui baci tutte. Può succedere. A lei non va bene quindi non lo bacia”, afferma De Filippi, conquistando ancora una volta il pubblico di Canale 5. Infatti, su Twitter sono tantissimi i telespettatori che applaudono al chiarimento fatto dalla padrona di casa per stroncare il discorso di Gianni contro l’atteggiamento di Carola.

In effetti, la corteggiatrice è libera di reagire come più le piace e Federico non è di certo stato costretto dalle regole del programma a baciare Alice. Alla fine, ciò che si intuisce è che Nicotera è sempre più preso da Carola, tanto che alla fine Lucrezia guarda in faccia la realtà e capisce che ormai gli altri due percorsi sono già abbastanza avanti. A darle conferma è lo stesso Federico. Lucrezia così abbandona il programma.

“Federico finalmente ha preso una posizione. C’era un po’ di confusione qua, te lo dico col cuore”, commenta Carola.

UeD: De Filippi dubbiosa su Alessio Campoli

La puntata è quasi interamente dedicata al Trono Classico. Infatti, al centro studio arriva Lavinia Mauro. I sospetti di Maria De Filippi non passano inosservati. La padrona di casa vuole vederci chiaro su ciò che ha davvero intenzione di fare Alessio Campoli, il quale ha già fatto insospettire altri volti del programma. In effetti molti pensano che l’ex corteggiatore e scelta di Angela Nasti non sia realmente interessato a Lavinia, ma condizionato dalla situazione.

In particolare a insospettire la conduttrice sono i dubbi espressi da Campoli, che pone attenzione in esterna sul fatto che lui e la tronista vivono in ambienti diversi. Va precisato che è stata proprio Lavinia a chiedere alla redazione di chiamare Alessio, che è arrivato nello studio per un appuntamento al buio. Non sapeva se la richiesta fosse arrivata dalla Mauro oppure da Federica Aversano, che successivamente ha abbandonato il trono.

A primo impatto, Campoli aveva dichiarato che corteggerebbe volentieri Federica. Questo non ha fermato Lavinia, che ha deciso comunque di iniziare a uscire in esterna con lui. Ci sono state una serie di difficoltà da affrontare, ma oggi la Mauro in studio appare serena. Sembra che Maria però non sia poi così tranquilla.

“Parliamo schiettamente io e te, no? È sempre stato così. Allora lei ti fa venire qui… Appartiene a un mondo diverso, venite da ambienti completamente diversi. Ma non penso che il suo sia un ambiente che tu non possa frequentare. Tu scendi e ti trovi davanti lei, è brutta? No, è decisamente bella, penso sia oggettivo. Ma io non capisco… ti piace? Perché sembra… Essendo tu un ragazzo normalissimo che viene chiamato da una bellissima ragazza, non capisco quale sia il tuo dubbio. Ogni c’è un dubbio. L’altra volta gli attacchi di panico, oggi gli ambienti”

Lavinia Mauro ci tiene a far notare che durante la loro esterna è stata bene, in quanto Campoli “si è sbilanciato tantissimo”. Ma Maria continua a mostrarsi sospettosa: “Sì Lavinia, ma dovrebbe essere una cosa naturale”.

Tina Cipollari a UeD contro Paola del Trono Over

Tina Cipollari appare, invece, sospettosa quando al centro studio si confrontano Paola e Alessandro del Trono Over. L’opinionista dimostra sin da subito di non credere affatto all’interesse che la dama professa di provare nei confronti del cavaliere. Anzi, il suo sospetto è che la donna sia più interessata ad altro. A cosa? Quando Paola racconta di aver ricevuto ben 36 rose rosse a gambo lungo da parte di Alessandro, Tina chiede a quest’ultimo quanto ha speso.

Maria riprende subito l’opinionista, facendole notare che “non si dice quanto si spende per un regalo”. Ma la Cipollari non si ferma e sembra pronta a sbugiardare Paola. Infatti, passa di nuovo all’attacco quando i due parlano della cena che hanno condiviso in un ristorante. L’opinionista vuole sapere il listino prezzi di questo locale. E si scopre che non è un posto economico. La dama cerca ovviamente di difendersi dalle accuse, mantenendo comunque il sorriso.

“Ieri è stata la terza volta che siamo usciti. Ho intenzione di conoscerlo ancora. Ho rifiutato altri numeri. Ci sono stati più baci tra noi, una decina. Lui è una persona molto dolce, elegante, un signore. Non si permette di fare passi. Sono sempre stata io a fargli capire”

“Ah sei tu che gestisci tutto”, dichiara ironicamente Tina, che poi attacca Gemma Galgani. De Filippi vuole vederci chiaro e chiede alla Cipollari il motivo per cui sta facendo tutte queste indagini sulle uscite di Paola e Alessandro. A questo punto, l’opinionista spiega le sue perplessità.

“Penso che questa donna abbia questa ipersessualità. Ho usato un termine un pochino più carino. Credo che tu stia cercando uomini un pochino più giovani, un po’ quello che penso di Gemma. Solo che Gemma ormai è un libro aperto, tu… Fino a oggi ti ho osservato. Secondo me a Paola non piace. Non lo so, forse sei affascinata più dal contorno che da lui. Cos’è il contorno? Che lei ha detto ‘è un uomo elegante, mi ha portato al ristorante’. Non lo sapevi prima di uscirci? Ma si vede che non è un energumeno, si vede come si comporta. Lei è alla ricerca di un pollo”

Paola continua a difendersi da questi forti accuse. Fa notare che in realtà lei e Alessandro sono anagraficamente vicini: 54 e 58 anni d’età rispettivamente. Non solo, ci tiene a precisare che “i ristoranti alla moda” se li può permettere da sola e che non ha bisogno di un uomo per questo. Tina è indomabile e conclude il suo pensiero così.