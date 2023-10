UeD: Maria provocatrice, poi si schiera tra Manuela e Michele

A Uomini e Donne c’è spazio sia per il Trono Over che per il Trono Classico, nella puntata di oggi. Prima di arrivare a parlare di Roberta Di Padua e Manuela Carriero, Maria De Filippi concentra l’attenzione su Gemma Galgani. Quest’ultima ammette di non voler chiudere con Maurizio. Infatti, dopo la registrazione precedente è corso da lui, elemosinando attenzioni, senza ottenere il risultato sperato. Alla fine, infatti, il cavaliere è uscito a cena con Elena, come aveva anticipato. “Avrebbe potuto disdire l’appuntamento con Elena senza risultare maleducato per chiarire con te?”, così Maria interviene inizialmente per far ragionare Gemma.

La Galgani conferma che in effetti avrebbe potuto, ma non l’ha fatto. “Questo penso che l’abbiamo capitato anche in Tiburtina”, dichiara ancora Maria quando Gemma fa notare che Maurizio non ci tiene poi così tanto a lei. Il cavaliere, una volta sceso in studio, ribadisce di sentirsi forzato per via delle richieste di Gemma, la quale nutre dubbi nei suoi confronti per un motivo ben preciso: non riesce a baciarla. Dopo la puntata di ieri, i sospetti su Maurizio a Uomini e Donne sono aumentati. E oggi la situazione peggiora.

“Io con lei sono sempre stato chiarissimo”, afferma convinto. Inaspettatamente, Gemma decide di andare avanti con questa conoscenza. Tina Cipollari e Gianni Sperti attaccano duramente la dama torinese, anticipandole che da ora in avanti non staranno più dalla sua parte e contro Maurizio. Interviene Cristina Tenuta, la quale definisce il cavaliere ed Elena “il gatto e la volpe”. “Tu tra poco esci di scena Maurizio e tu Gemma farai quello che dico io, perché non sai più quello che fai”, tuona Tina.

A questo punto, i due ex escono dietro le quinte per parlare senza telecamere. Si passa a Roberta Di Padua, la quale racconta come sta andando avanti la conoscenza con Ermes, il cavaliere sceso per conoscerla. In realtà, oggi sembra che sia scesa lei per lui. Infatti, Roberta spiega che dal suo punto di vista Ermes la vedrebbe come un’amica. Il giovane cavaliere spiazza quando dichiara che il corteggiamento arriva in un secondo momento. Ed ecco che Maria fa sapere che Roberta vuole chiudere la conoscenza, visto lo strano atteggiamento.

“Devo fare tutto io, andare a prenderlo e riportarlo. Scegliere io dove andare a cena… Tre chiamate sollecitate da me. Sai più cose tu di me, che io di te”, racconta Roberta. Sembra che i cavalieri di questa nuova edizione non abbiano proprio voglia di corteggiare le dame e farsi avanti. Tina e Gianni danno pienamente d’accordo alla Di Padua. Quando Ermes lascia lo studio perché Roberta ha messo fine alla loro conoscenza, una dama interviene rivelando di volerlo conoscere. De Filippi l’ha fatto richiamare e lui in studio ha accettato di avviare un’altra conoscenza e restare nel programma.

“Balli con lei? C’è una canzone ‘Abbracciami’ che penso sia perfetta”, afferma Maria ridendo e ironizzando sulla freddezza di questi cavalieri. Ormai anche De Filippi è stanca di assistere a questo tipo di comportamento, che vede le dame del programma sempre più demoralizzate.

Uomini e Donne: De Filippi tra Manuela e Michele

La puntata va avanti con un collegamento improvviso richiesto da Tina con Gemma e Maurizio, che si stanno confrontando dietro le quinte. La dama torinese non trattiene le lacrime e si intuisce che abbia appena dichiarato a Maurizio di essersi innamorata di lui. “Preferisco chiuderla qui, piuttosto che farle del male. Gemma non è possibile che già in piscina eri innamorata”, così si difende il cavaliere.

Arriva il momento di scoprire l’evoluzione del rapporto che si è creato tra Manuela Carriero e Michele. Non ci sono buone notizie. In esterna lui ha nuovamente criticato la tronista, definendola un “manichino”. Diventa chiaro a tutti che caratterialmente Manuela non piace al corteggiatore. La Carriero fa presente che non sta affatto dormendo. Anzi, crede che a Michele interessino solo le telecamere.

Il corteggiatore continua a lamentarsi e, a questo punto, Gianni gli chiede come mai non si alza e se ne va. “Ma hai capito cosa sta dicendo? Mi chiedevo se fossi davvero sprovveduta”, afferma Maria, quasi come se volesse dichiarare il suo disappunto su Michele. Non solo, la conduttrice sta anche cercando di capire se effettivamente Manuela è sulle nuvole oppure comprende come stanno le cose.

Alla fine la Carriero decide di eliminare il corteggiatore, regalando un colpo di scena. La tronista riceve il sostegno dei presenti in studio e soprattutto di Gianni. Maria nei suoi confronti appare abbastanza comprensiva, dimostrando di poterle dare ragione.