UeD, Roberta Di Padua: il nuovo cavaliere è stato in TV, ecco dove

Mercoledì, 4 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Protagonista in studio Gemma Galgani e la sua travagliata storia con il cavaliere Maurizio. L’uomo ha deciso di uscire anche con Elena, suscitando l’ira e la gelosia di Gemma. Dopodiché, è stato il turno di Roberta Di Padua. Roberta è una delle dame più amate dal pubblico, essendo da tempo presente nel parterre femminile del Trono Over. La sua prima apparizione, infatti, risale al 2018. Dopo una serie di frequentazioni e storie finite male (una su tutti quella con Riccardo Guarnieri), oggi è sceso un nuovo ragazzo per lei, che sembra averla affascinata molto.

Il nuovo corteggiatore di Roberta si chiama Ermes Dinho Faccoli, ha 35 anni e viene da Brescia. Come lavoro, fa il trainer in vendita, ovvero forma le persone sulla vendita. Non è mai stato sposato, non ha figli e la sua ultima relazione risale a circa un anno fa. La dama è rimasta subito colpita dall’uomo, tanto che appena è arrivato in studio si è subito alzata per baciarlo sulla guancia e salutarlo. Ermes ha subito esordito chiedendole dove sarebbero andati la sera e, dopo essersi presentato, ha aggiunto: “Mi hai colpito esteticamente. Sono contento di averti colpito anche io. Ho scritto alla redazione proprio per te. Mi fa piacere conoscerti”. Dopodiché, i due hanno anche condiviso un ballo insieme per conoscersi meglio.

Ma, Ermes non è totalmente nuovo al mondo della televisione. Il cavaliere, infatti, ha già partecipato a un programma arci noto di Canale 5. Quale? Lo show condotto da Paolo Bonolis, “Ciao Darwin“. Il 35enne ha sfilato in intimo in una puntata della trasmissione, come si piò notare da una foto condivisa sul suo profilo Instagram. Precisamente, ha preso parte alla puntata dedicata alla sfida tra “reali” e “virtuali”. Inoltre, Ermes vanta anche un seguito non indifferente sui social. Il suo account Instagram conta 66mila followers ed è molto attivo tra post di viaggi, palestra e scatti personali.

Insomma, Roberta sembra essere molto presa da Ermes. Dunque, non resta che attendere per scoprire come procederà questa frequentazione e se la dama riuscirà finalmente a trovare il vero amore all’interno di Uomini e Donne.