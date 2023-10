Uomini e Donne, Tinì e il quesito hot: Maria spiazza e poi sbrocca

Tinì Cansino a Uomini e Donne non si fa mai notare più di tanto, se non quando si parla di oroscopo. Altrimenti l’opinionista se ne sta lì seduta in silenzio. Le rare volte in cui interviene c’è al centro studio Gemma Galgani ed ecco che anche nella puntata di oggi decide di dire la sua. Ma ciò che spiazza è che Tinì prende la parola lasciandosi andare a una domanda decisamente piccante e spinta. Un quesito a doppio senso, quello che propone a Gemma, per conoscere i dettagli del suo abbraccio con Maurizio. Maria De Filippi non se ne resta in silenzio e replica subito alla domanda posta da Tinì.

Questo piccante intervento della silenziosa opinionista arriva quando tutti sono contro Maurizio. Quest’ultimo è accusato da Gianni Sperti e Tina Cipollari di non essere interessato davvero a Gemma. Già nel pomeriggio di ieri si è parlato di questa possibilità, in quanto il linguaggio del corpo del cavaliere sembra proprio dire di voler avere solo un’amicizia con la famosa dama torinese. Al contrario, quest’ultima sembra cadere dalle nuvole e non accetta alcun avvertimento da parte dei presenti in studio.

Infatti, Gemma a Uomini e Donne si dice convinta del fatto che quando sono soli tra c’è un grande trasporto. Ma molti si chiedono come mai non è arrivato ancora neppure un bacio, sebbene la Galgani si sia mostrata propensa a gettarsi subito tra le sue braccia. Maurizio dichiara ancora di non sentirsi pronto e, a un certo punto, confessa di credere che un bacio potrebbe sporcare il rapporto che si è creato tra loro.

Mentre Gemma crede che questa sia una bellissima frase, Gianni pensa che questo sia il classico modo per tirarsi indietro. “Per me è spirituale”, continua Maurizio, parlando del suo rapporto con la Galgani. Ma nessuno ci crede, fatta eccezione per la dama. A questo punto, per convincere i presenti in studio, Gemma spiega che si sono scambiati “un abbraccio elettrizzante”, mentre passeggiavano.

E Tina si chiede: “Se non è scattato in quel momento il bacio, quando arriverà?”. La Galgani, però, continua a sognare: “Eravamo due persone in una”, afferma parlando di come stavano passeggiando abbracciati. Ed è ora che Tinì si lascia andare alla sua battuta spinta: “Cosa hai sentito di concreto che ti ha portato a pensare a questo? Hai sentito qualcosa di moscio?”.

La domanda lascia tutti senza parole e crea un certo imbarazzo in studio. Maria De Filippi non si tira indietro e risponde subito alla domanda piccante di Tinì. La conduttrice non appare sconvolta, anzi cerca di spiegare a Tinì che ciò che lei sta pensando non può essere accaduto: “Fianco a fianco mi sembra improbabile. Se erano fianco a fianco non ha potuto sentire nulla no? Hanno camminato abbracciati”.

Una reazione contenuta quella di Maria, che resta al gioco e, allo stesso tempo, placa la piccante curiosità di Tinì. Intanto, seduta al centro studio con Gemma e Maurizio c’è anche Elena. Quest’ultima ha appena iniziato una conoscenza con il cavaliere, dettaglio che non piace molto alla Galgani, chiaramente. “Visto che bella mazzata che prende Gemma?”, le fa subito notare Tina.

Inoltre, Maurizio fa presente che con Elena, invece, potrebbe scattare subito il bacio, in quanto con nessuna donna programma questo genere di cose. Molti in studio si scagliano contro il cavaliere, convinti che stia prendendo in giro Gemma, tra questi ci sono Cristina Tenuta, Elio Servo e Patrizia.

Uomini e Donne: De Filippi sbotta contro Carlo

Maria non ci sta e fa una bella romanzina a Carlo. Il corteggiatore, dalla registrazione precedente, sta rimproverando Manuela Carriero per averlo messo da parte ultimamente, parlando solo con Michele. In questi giorni, la tronista l’ha portato in esterna, che oggi va appunto in onda. Durante la loro uscita si è accesa una nuova discussione, sempre per lo stesso motivo.

Ma c’è un dettaglio che fa infuriare non poco la padrona di casa. L’accanimento di Carlo nei confronti di Manuela e il suo modo di portarla a dire ciò che lui vorrebbe manda su tutte le furie De Filippi:

“Le dici anche quello che deve dire! Oh! Se non ti piace, prendi apri la porta e te ne vai! Ci sta fino a un certo punto. A volte non te ne rendi conto di quanto tu possa essere prevaricante. Facendo così, non permetti a quella persona di essere se stessa. Se lasci libera una persona, sai chi hai davanti e soprattutto se lei vuole te”

Una Maria furibonda con Carlo, il quale cerca di giustificare il suo comportamento affermando di non averlo fatto con cattiveria. La conduttrice si tranquillizza e spiega con calma al corteggiatore cose intende dire. De Filippi non capisce come mai Carlo sia così insicuro e poi sorridendo chiede ai due di ballare insieme.