UeD: Maria insospettita, poi tuona. Tinì annienta, Alfred smaschera

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Sabrina, che viene accusata da Tina Cipollari di fingere di essere sofferente per la fine della sua conoscenza con Gabriele. In realtà, è chiaro a tutti che la dama stia soffrendo per la batosta ricevuta con questa frequentazione. Replicando a Tina, Sabrina insospettisce Maria De Filippi dicendo che se potesse parlare creerebbe il caos nello studio. Questa sua affermazione genera curiosità nella conduttrice, che vorrebbe saperne di più.

“Cosa vuol dire ‘se potessi dire tutto spaccherei lo studio’? Dì, che succede. Non so quali sono i tuoi pensieri”, chiede la padrona di casa. Sabrina inizia a litigare con Gabriele, provocandolo: “Cosa abbiamo fatto dopo aver fatto pace?”. Il cavaliere non nega che ci sia stata una certa attrazione fisica, ma dal punto di vista mentale la situazione è opposta. Pertanto, Sabrina crede che Gabriele avrebbe dovuto chiudere prima la conoscenza.

A dire la sua ci pensa anche Tinì Cansino a UeD, mentre Gianni Sperti difende la dama. La silenziosa opinionista tuona: “Sei assurda Sabrina, stai facendo l’amante senza accorgertene”. Tinì non dice quasi mai la sua opinione, ma quando lo fa riesce sempre a spiazzare tutti.

Subito dopo, siedono al centro studio Marcello Messina e Giada. Le anticipazioni di UeD segnalano che i due lasciano insieme il programma, ma per il momento, nella puntata di oggi, il rapporto non appare sereno. Infatti, i due hanno un battibecco perché sembra proprio che lui sia più avanti rispetto a lei. De Filippi è curiosa e chiede alla dama se conoscerebbe un nuovo cavaliere, se dovesse scendere per lei. Giada non risponde subito, anzi elogia Marcello e fa presente di trovarsi molto bene con lui.

“Ma non rispondi alla mia domanda”, segnala Maria, sorridendo. La stessa Giada si rende conto di non averlo fatto e alla fine svela la verità: conoscerebbe qualcun altro oltre Marcello. “C’è sempre qualcosa che non mi torna”, dichiara deluso Messina. Lei ha fatto lo stesso discorso che ha fatto alla redazione, dicendo che tu eri consapevole, ci tiene a precisare De Filippi.

Maria trova che in realtà i due stiano dicendo la stessa cosa e non si ferma. Infatti, la conduttrice continua a cercare reazioni in Giada, tanto che le chiede se ballerebbe con Mario Cusitore, che definisce “malessere”. La dama dice di no e afferma di voler invece ballare con Marcello. Quest’ultimo appare comunque infastidito e questo viene notato da De Filippi, che lo bacchetta: “No, tu sei rosicone che è ben diverso. Sono io a chiederle se vuole ballare con il malessere”.

Uomini e Donne: nuove conoscenze, Martina e Francesca vanno avanti

Al centro studio, siedono Valentina, Mario Verona e Andrea. La dama spiega che con Mariuccio è nata solo un’amicizia. A questo punto, interviene Maria: Diciamo che sono due amici che ogni tanto si baciano. Lei precisa che c’è stato solo un bacio a stampo, mentre lui dice il contrario. Con Andrea la conoscenza sta proseguendo, tra alti e bassi.

Barbara De Santi, che in una recente registrazione che andrà a breve in onda ha dato di matto, oggi dice di voler continuare la conoscenza con Gabriele B., un nuovo cavaliere che era sceso per lei nei giorni scorsi. In questa puntata si presenta per lei un altro pretendente, Alessandro. Barbara decide di iniziare questa conoscenza.

La puntata va avanti con il Trono Classico. Maria De Filippi fa sedere al centro studio le due troniste. Si inizia da Francesca Sorrentino, che è uscita in esterna con Paolo. La conoscenza tra loro sta procedendo abbastanza bene. Invece, Martina De Ioannon si confronta con Mattia, dopo la loro esterna. La tronista trova che il corteggiatore sia più spontaneo.

Temptation Island: Alfred smaschera Sofia

Dopo la puntata speciale del reality show delle tentazioni, nello studio di UeD, Alfred decide di smascherare l’ex tentatrice Sofia:

“Ieri in puntata ho avuto quella reazione istintiva perché avevo tante cose da dire, ma non riuscivo. Oggi sono qua per dire la mia e dire le cose come stanno. Sofia diceva che sono truffaldino e manipolatore. Questo non è vero. Io avevo messo in chiaro che tra noi non c’era niente. Lei se n’è fregata, non è che si è messa a piangere come ha fatto in puntata. Lei mi ha detto ‘qualche paparazzata la farei, comprerei i biglietti per Parigi’. Lei mi fa un discorso di convenienza, sfruttando il contesto in cui eravamo. Io potevo essere falso, ma sono qua a dire le cose come sono. In realtà, quella che voleva sfruttare era lei. Qua ha fatto la parte di quella che è stata delusa e presa in giro, quando il giorno prima era consapevole di tutto”

Alfred si espone, con una breve clip che il programma di Maria De Filippi ha deciso di mandare in onda subito dopo la puntata di oggi.