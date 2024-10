UeD registrazione 21/10: studio nel caos, nota dama “dà di matto”

Barbara De Santi è andata fuori di sé e ha minacciato di abbandonare il programma: è il piatto forte della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 21 ottobre 2024. A riferire le anticipazioni di cosa è accaduto in studio è stato Lorenzo Pugnaloni. Trono Over più che movimentato per la poc’anzi menzionata sbroccata della dama mantovana classe 1969. A farle perdere la pazienza l’uomo con cui si sta frequentando.

Trono Over, registrazione 21 ottobre 2024: cosa è successo

Cosa è successo di preciso? Lo studio di UeD è piombato nel caos nel momento in cui la De Santi “ha dato di matto”, arrivando ad assicurare che starebbe pensando di lasciare il popolare dating show di Canale 5. La sua ira è fuoriuscita dopo che è stato narrato che ha baciato il cavaliere che sta conoscendo. Lui, nonostante lo scambio di effusioni, ha però palesato la volontà di non volersi precludere la conoscenza di altre donne. “Ma mica te le baci?”, ha tuonato Barbara che, poi, fuori di sé e in preda alla gelosia, ha preso in considerazione l’addio allo show.

Spazio poi, tanto per cambiare, all’intramontabile Gemma Galgani che sta continuando a vedere Fabio. Le cose tra loro stanno andando a gonfie vele. Durerà? Visti i precedenti della dama torinese viene da pensare “assolutamente no”.

Alessio Pili Stella, ex di Claudia Lenti, ha trascorso del tempo sia con Prasanna sia con Margherita Aiello. Con quest’ultima però è calato il sipario, la conoscenza non vedrà nuovi capitoli.

Trono classico, anticipazioni della puntata del 21 ottobre 2024: cosa è accaduto

Spostandosi sul fronte Trono Classico, Michele Longobardi ha portato in esterna Amal. Non si sa di preciso cosa sia accaduto. Si sa invece che il ragazzo aveva deciso di eliminarla in precedenza. E si sa pure che l’esterna ha provocato non poco fastidio ad Alessio Pecorelli che ha deciso di far fuori Amal.

Per quel che invece riguarda la dinamica del trono di Francesca Sorrentino, l’ex volto di Temptation Island è andata in esterna con Francesco, uno degli ultimi arrivati alla sua corte. Sulla faccenda ha detto la sua Paolo che naturalmente non ha fatto i salti di gioia. Non ha però nemmeno fatto il matto a quattro. Nulla di eclatante da segnalare.