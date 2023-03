UeD, Maria indispettita. Studio travolto dalle polemiche, chi esagera

Maria De Filippi dedica questa puntata di Uomini e Donne alla sfilata dei cavalieri. Il tema è ‘Perché devi scegliere me’. Non mancano le forti polemiche, che sono davvero tante e caratterizzate da pesanti attacchi. I tre cavalieri riescono a scaldare lo studio in modi differenti, con nuovi scontri e attacchi. Il primo a sfilare è Riccardo Guarnieri, il quale si presenta vestito da uomo tigre, con tanto di maschera e mantello. Sulla passerella chiama Roberta Di Padua, che partecipa alla sfilata sfilando il mantello del cavaliere e facendogli indossare una camicia con una giacca. Non mancano le battute e le polemiche per questa decisione di Riccardo. In particolare, Gianni Sperti viene ripreso da Maria De Filippi per via del suo commento.

“Sicuramente avrà scelto Roberta perché l’avrà fatto tante volte”, dichiara divertito l’opinionista, scatenando l’ira dei fan della dama di Cassino. “Ma Gianni!”, lo riprende subito la conduttrice. E Roberta riesce a rispondere a tono prontamente: “Io non lo vestivo, semmai lo spogliavo”. I voti sono abbastanza alti, con Gemma Galgani che decide di dare un ‘8’ a Guarnieri, ammettendo di non aver apprezzato il fatto che abbia invitato Di Padua a partecipare alla sfilata. La dama torinese crede, invece, che il cavaliere avrebbe dovuto invitare Cristina Tenuta, visto che più volte ha dimostrato di volerla conoscere.

“Ti ha dato fastidio perché sei amica di Ida e ti ha dato fastidio che ha preso Roberta”, afferma Gianni. Molti commenti positivi per Riccardo a UeD, il quale mostra il suo fisico, raccogliendo consensi dalle dame. Dopo di lui sfila Ivan, che vestito elegante porge una rosa a Tina Cipollari, con cui inizialmente c’è stato un avvicinamento che ha fatto parlare. “Ti ringrazio, ma io mi sento inadeguata scusami”, dichiara l’opinionista, consigliando al cavaliere di invitare Desdemona.

E così fa Ivan. Subito dopo è il turno di Silvio, l’uomo che sta conoscendo Gemma. Il cavaliere arriva sulla passerella con un outfit molto aderente e Maria è convinta, con Gianni, che Tina non sposti il suo sguardo sulle sue parti intime. “Ma la donna cosa deve guardare? Quella è una parte che interessa”, spiega ridendo l’opinionista. “Roberta dove hai guardato tu? Lì?”, chiede invece ironicamente Gianni alla Di Padua, che gli dà conferma.

A un certo punto, si alza Alessandro Rausa, il quale è curioso di sapere il motivo per cui lui non ha potuto sfilare. “Riccardo sì, Armando sì e io perché no? Solo per sapere il motivo”, chiede l’anziano e dolce cavaliere. Maria ammette di non conoscere il motivo e Gianni lo rassicura: “Sai perché? Perché altrimenti avresti vinto”. Arriva il momento di Armando Incarnato di sfilare.

Il cavaliere napoletano arriva vestito in modo semplice, in felpa e pantaloni neri. Non solo, Armando indossa un paio di occhiali da sole ed emozionato, mostrando la sua commozione, si lascia andare a un discorso. Alcune frasi le dice in napoletano e Tina Cipollari confessa, subito dopo, di non averci capito molto. Pertanto, successivamente, Incarnato spiega ancora commosso le sue parole. Ecco alcune parti del suo discorso

“Usciamo dal contesto televisivo. Leggete attentamente quello che c’è scritto là. Avrei potuto scegliere qualsiasi outfit, ma io sono così. La mattina mi alzo, mi vesto ed esco. Nonostante le delusioni, sono una persona che continua a seguire il cuore. E forse è questo il problema, il cuore è analfabeta. Io come un fesso vado dietro a lui e addio felicità. Quando poi insieme a Gianni si mette pure Maria che non mi capisce io voglio sparire. Un’ultima cosa, forse è vero chi usa il cervello nella vita avrà sempre ragione, ma solo quando usi il cuore trovi l’amore”

UeD, scontri e duri attacchi: Gianni e Tina on fire

Gianni Sperti critica con ironia il messaggio di Incarnato durante la sfilata e a metterci del suo ci pensa Aurora Tropea, da poco tornata nel programma. La dama non dimentica il passato e piazza un bel 4 come voto. Armando si lascia andare così a un forte attacco nei suoi confronti:

“La tua freddezza d’animo non ti fa capire quando una persona sta recitando. Le fiction? Sei ancora attaccata alla mia vita? Tutte le umiliazioni che hai buttato sul programma, hai avuto il coraggio di tornare nel programma. Io non avrei rimesso piede qua dentro, se avessi fatto quello che hai fatto tu. Questo è il cuore quando vedo tanta ipocrisia”

“Seguimi fuori che sono molto dolce”, risponde Aurora. Intanto, fuori dal programma interviene in queste ore anche Veronica Ursida, la quale aveva un’amicizia con la Tropea. Tra i momenti di polemica di questa sfilata, ecco che arriva questo di Claudio, il nuovo cavaliere che nella puntata andata in onda ieri è stato accusato da Riccardo Guarnieri di avere dei comportamenti poco carini con chi lavora nel programma.

“Ho visto un atteggiamento che non mi è piaciuto”, esordisce Laura facendo la medesima accusa a Claudio. Non termina qui il suo momento, in quanto interviene anche Desdemona. Quest’ultima racconta di aver avuto un’esperienza negativa con il cavaliere. A causa di un mal di testa non è riuscita ad andare a cena con lui. Furioso Claudio le avrebbe inviato un audio su WhatsApp con cui le avrebbe addirittura chiesto di pagare una panale.

Maria De Filippi vuole vederci chiaro sulla questione.

“Io discuto il fatto che se uno ha un mal di testa la sera, non può saperlo la mattina presto. Se la sera sta male che dobbiamo fare? Però sei molto pignolo su sto ristorante in generale, ci tieni, ci tieni tanto!”

Detto ciò, la conduttrice chiude questo momento e manda a sedere Claudio, in modo da poter continuare con la sfilata. Chiaro che la padrona di casa così abbia voluto difendere Desdemona e sottolineare il carattere puntiglioso di Claudio.

Si accende un nuovo scontro, tra Aurora Tropea e Tina Cipollari. Il motivo della discussione è abbastanza futile, ma escono fuori parole pesantissime. L’opinionista si lascia andare a un commento molto forte, criticato anche da molti dei telespettatori la sostengono sempre:

“A me fai schifo come donna. Maria la conosciamo ormai. Gianni sei una bandiera, l’hai massacrata appena è entrata qua. Non è mancanza di rispetto, io ti sto descrivendo per quello che tu stai facendo”

Gemma Galgani si ‘allea’ con Tina, scagliandosi ancora contro Aurora:

“Tu attacchi le persone anche se non ti attaccano. Come mai sei tornata dicendo che non ti piacciono persone qui? Perché stai qui se ci sono persone che ti infastidiscono?”

Inaspettatamente, Sperti prende le difese di Aurora, attaccando Armando, il quale interviene unendosi a Tina e Gianni. Si può dire che tra tutte queste polemiche esagerano un po’ tutti i protagonisti del Trono Over. Di sicuro la Cipollari è quella più criticata dal pubblico in questi minuti sui social, sebbene Aurora non stia raccogliendo apprezzamenti. Infatti, sono tanti i telespettatori convinti che piuttosto che tornare con l’ascia di guerra, la Tropea avrebbe fatto prima a restarsene a casa. Molti trovano strano che la dama sia tornata dopo la bufera del passato. Al contrario, molti sono d’accordo con Gianni, il quale fa polemica anche sulla vittoria di Armando.

Ecco la classifica finale della sfilata dei cavalieri: