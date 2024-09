UeD, Marcello gay? Bufera social: “A lui le donne non piacciono”

Uomini e Donne è iniziato ormai da tre giorni, dopo un’attesa infinita e un palinsesto Mediaset spostato più volte. La carne al fuoco è davvero tanta, tra Ida Platano tornata solo per salutare Maria De Filippi e lo studio, Barbara De Santi stanca degli uomini, Aurora Tropea di nuovo presa di mira da tutti e Gemma Galgani, che dopo anni e anni non si arrende e cerca ancora l’amore.

Poi c’è lui, Marcello, un uomo emotivo che nella scorsa stagione è tornato nel parterre maschile dopo una relazione con Jasna, finita a peste e corna. I due si erano innamorati ed erano usciti dal programma, ma la dama aveva lamentato l’eccessiva assenza di lui, considerandolo poco passionale dal punto di vista…intimo.

Uomini e Donne, Marcello travolto dai commenti degli haters

Quest’anno, Marcello è ritornato e oggi giovedì 26 settembre è stato di nuovo al centro studio dopo la lunga pausa estiva. Attualmente sta conoscendo una donna, Giada, che ha raccontato di come Marcello sia particolare ma dolce allo stesso tempo.

“Lui è una bella persona, mi incuriosisce, poi gli piace mangiare. Tra noi è stata una serata piacevole e il tempo è volato. Durante la serata l’ho visto sano e genuino”.

La dama che sta frequentando Marcello ha però esordito il discorso dicendo che Marcello si è presentato in modo piuttosto particolare, dicendole che non l’aveva riconosciuta perchè era più bella di quanto pensasse, ma soprattutto si è messo a fare complimenti alquanto strani, dicendole che ha delle belle spalle. Mentre la puntata di Uomini e Donne andava in onda, i commenti sui social sono stati velenosi: “Marcello Giada: che belle spalle che hai ,sinceramente non l’ho mai sentito dire“, scrive un utente su X. E ancora: “Marcello come sempre innamorato dopo 5 minuti per poi schifarla tra qualche settimana“.

Su Instagram però spunta la frase di una fan che dice: “Ma l’ho capito solo io che a lui le donne non piacciono?“. In effetti Marcello si porta dietro questa “nomea” da un po’ di tempo, e molti fan hanno dubitato sul suo orientamento, forse portandosi dietro lo stereotipo che “gli uomini non piangono”. Altri sostengono non sia interessato alle donne da quando Jasna lamentava uno scarso interesse del cavaliere nell’intimità, mentre poi c’è chi si insospettisce dato che non ha mai portato a termine una relazione durante Uomini e Donne. Di certo, quale sia la verità ha poca importanza, e noi auguriamo a Marcello di iniziare una splendida storia d’amore il prima possibile!