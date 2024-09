UeD, Manuela Carriero ufficializza con Chiofalo: e punge Michele

È ufficiale: Manuela Carriero sta frequentando Francesco Chiofalo. Alcune settimane fa, erano circolate delle foto che ritraevano l’ex tronista in un locale con l’ex volto di Temptation Island. Questo ha scatenato il gossip, facendo ipotizzare un possibile flirt tra i due. L’ex di Francesco, Drusilla Gucci, non ha preso bene queste indiscrezioni e ha iniziato a lanciare frecciatine a Manuela. Nonostante la relazione tra Drusilla e Chiofalo sia terminata da mesi, la Gucci ha accusato Manuela di averle sempre detto di non considerare Francesco il suo tipo, per poi iniziare un flirt con lui dopo la loro rottura. Manuela ha risposto a queste accuse, chiarendo di non avere nulla a che fare con la loro separazione e definendo Drusilla infantile e imbarazzante.

Dunque, cosa c’è realmente tra Manuela Carriero e Francesco Chiofalo? In un’intervista al format “Casa Lollo” con Lorenzo Pugnaloni, l’ex tronista ha finalmente confermato la frequentazione, svelando come sarebbe scoppiata la passione con l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Un incontro in cui c’entrerebbe anche il suo ex corteggiatore, Carlo Marini, che ha partecipato anche all’ultima edizione di Temptation Island come tentatore, iniziando un flirt con la fidanzata Martina De Ioannon:

Con Francesco ci stiamo frequentando da pochissimo. Da quella famosa serata a San Benedetto del Trono. Lì è successo qualcosa, noi siamo sempre stati amici. Infatti pensavo di piacergli per metà. Non ho mai avuto alcun sentore, non mi ha mai detto niente né fatto capire qualcosa. Poi è successo che eravamo in un lido e durante la serata io ho incontrato Carlo e ho parlato con lui. Francesco era stranito e da lì ci siamo messi a parlare per chiarire la situazione. Mi ha detto che gli piacevo e adesso vediamo un po’ come va.

Ad ogni modo, la loro storia sarebbe ancora molto fresca, motivo per il quale sia Manuela che Francesco starebbero prendendo le cose con estrema calma: “Abbiamo poco tempo per vederci perché io lavoro tanto e anche lui”. Per quanto riguarda gli attacchi ricevuti da Drusilla, ha dichiarato di essere rimasta sorpresa, poiché non si aspettava un comportamento del genere da parte sua. Inoltre, ha sottolineato di aver iniziato a frequentare Chiofalo solo molto tempo dopo la loro rottura.

Dopodiché, Manuela Carriero ha espresso la sua opinione sulla nuova edizione di Uomini e Donne, in cui uno dei tronisti annunciati è Michele Longobardi, il suo ex corteggiatore. Come è noto, Michele non ha avuto un comportamento molto gentile nei suoi confronti, tanto che alla fine le aveva inviato una lettera di scuse. Tuttavia, oggi l’ex tronista dubita della sincerità delle intenzioni di Michele:

Comunque non ci ha fatto una bella figura, la letterina era un po’ strategica, per ripulirsi l’immagine per un eventuale trono. Io la penso così, poi magari si può anche offendere ma è il mio pensiero. Resta comunque il fatto che è un bravo ragazzo, ha 28 anni, sono felice che si faccia l’esperienza anche se secondo me era quello a cui ambiva sin dall’inizio. Magari ha pensato “mi faccio portare in esterna, mi faccio conoscere” e appena ha visto che tutti lo volevano sul trono ha detto “magari mi tiro indietro”. Ci avrei scommesso, me l’aspettavo anche l’anno scorso. Molto scontata come scelta.

Infine, ha detto la sua sulle altre due troniste annunciate, Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon. Se da un lato ha una grande stima per Francesca, dall’altro non è una fan di Martina, confessando di aver tifato per Raul durante Temptation Island e sperando che Carlo Marini non scenda a corteggiarla.