Chiofalo: “Drusilla? Dopo l’intervento è cambiata”, il motivo surreale

Francesco Chiofalo di nuovo al centro del gossip. Nell’ultimo periodo, non si fa che parlare dell’ex volto di Temptation Island. Alcune settimane fa, ha fatto molto discutere la sua scelta di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per cambiare il colore del suoi occhi. Si tratta della cheratopigmentazione, un’operazione ad alto rischio che, in rari casi, potrebbe portare conseguenze gravi, tra cui la cecità. Il video in cui Francesco mostra il risultato finale dell’intervento è diventato virale in tutto il mondo, con la nascita di una forte polemica. La decisione, inoltre, è stata ampiamente criticata non solo dal popolo del web, ma anche dall’allora fidanzata di Francesco, Drusilla Gucci.

Drusilla non era affatto d’accordo con la scelta del fidanzato, il che ha portato ad un allontanamento tra di loro. La Gucci non è riuscita mai ad accettare il nuovo aspetto di Francesco e, alla fine, i due hanno finito per lasciarsi. Alcune settimane fa, Chiofalo ha annunciato la rottura dopo 3 anni insieme, parlando di cose gravi accadute tra di loro. Da lì, i due hanno iniziato a lanciarsi una serie di frecciatine social, accusandosi a vicenda di essere dei bugiardi. Poche ore fa, Drusilla si è di nuovo sfogata sui social, dicendosi stufa del vittimismo dell’ex fidanzato e affermando di essere convinta della decisione che ha preso.

Al che, Francesco ha replicato tornando a parlare dei motivi che li avrebbero portati a lasciarsi. Chiofalo ha ribadito il grande peso che ha avuto la sua operazione agli occhi nella separazione, dato che, da allora, Drusilla lo avrebbe accusato di “non guardarla più con gli stessi occhi di prima”. “Diceva che si era innamorata di un uomo che aveva totalmente un altro sguardo. Per cui ammetto che quest’intervento non ha fatto bene alla nostra relazione”, ha poi aggiunto.

Insomma, dichiarazioni surreali, che hanno rapidamente fatto il giro del web. Le parole dell’influencer sono risultate così paradossali, da suscitare una miriade di reazioni sui social, dove gli utenti si sono scatenati con i meme e i commenti più ironici possibili. Nonostante tutta questa storia abbia l’aria di essere la trama di una telenovela scadente, Chiofalo è poi andato avanti spiegando che, in realtà, la sua operazione non sarebbe stato il motivo principale della rottura.

A quanto pare, la coppia era riuscita a superare la crisi post intervento. Ma, successivamente, sarebbero subentrati problemi ben più gravi che hanno portato alla fine definitiva della storia: