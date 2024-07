Drusilla vs Chiofalo: le ultime frecciatine social dopo la rottura

Uno dei temi caldi del gossip delle ultime settimane è stato sicuramente quello della fine della relazione tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. Una rottura che continua a far parlare grazie soprattutto alle numerose provocazioni e frecciatine che i due continuano a mandarsi via social. Nelle ultime ore infatti, è stata proprio Drusilla a volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell‘ex compagno che, a sua volta, non ha tardato a rispondere.

Lo sfogo di Drusilla Gucci

Come ormai tutti sapranno, a dare la notizia circa la loro rottura, era stato proprio Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island ed ex fidanzato di Selvaggia Roma. Tramite un breve video pubblicato sulla sua pagina Instagram, Chiofalo aveva infatti rivelato ai suoi followers che la storia d’amore tra lui e la ricca ereditiera della casata Gucci era finita.

I due infatti, stando alle parole di Chiofalo, avevano deciso di chiudere definitivamente la loro relazione e non erano rimasti in buoni rapporti. Che la loro rottura sia stata tutt’altro che pacifica lo si capisce anche dai contenuti social che i due continuano a pubblicare in proposito.

La prima a sferrare un duro colpo è stata proprio Drusilla che, nelle scorse ore, tramite alcune stories Instagram, ha voluto rompere il silenzio e rivelare come stanno davvero le cose. Un vero e proprio attacco all’ex compagno con il quale, a quanto pare, la relazione non è mai andata a gonfie vele: “L’importante nella vita è autoconvincersi. Lui è sempre stato un maestro a fare la vittima, si sa”.

Insomma, dalle poche parole della Gucci, si può facilmente intendere quanto sia rimasta stupita dalle parole scelte dall’ex compagno per dare la comunicare ai followers la fine della loro relazione. Stando alle parole di Drusilla poi, quello ad aver commesso errori gravi potrebbe essere proprio Chiofalo. Quali siano questi errori non è dato saperlo al momento e chissà se si sapranno mai.

La replica di Chiofalo

Nel frattempo, come anticipato, anche Chiofalo ha deciso di non starsene in silenzio a guardare e dopo la bordata della Gucci, ha voluto rispondere a modo duo postando una più che eloquente story sul suo profilo Instagram. L’ex protagonista di Temptation Island ha infatti registrato un breve video che lo riprende sorridente e con la scritta: “Le bugie hanno le gambe corte… Questa volta non ti copro più”.

Arrivati a questo punto, molti followers dell’ormai ex coppia sono sempre più curiosi e vorrebbero sapere il motivo dietro tanto astio. Altri invece pensano che sia l’ennesima litigata e che tra qualche settimana comunicheranno di essere tornati insieme e di aver appianato le loro divergenze. In effetti, non è la prima volta che i due litigano e si lasciano, anche se questa sembra davvero essere quella definitiva, come precisato anche dallo stesso Chiofalo.

Insomma, solo il tempo chiarirà i dubbi dei fans circa la reale motivazione che ha portato i due a decidere di separare le loro strade. Qualcosa però dice che i due non smetteranno tanto presto di lanciarsi frecciatine.