Francesco Chiofalo: “Io e Drusilla Gucci non ci sentiamo più”

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci a un passo dall’addio. Il popolare Lenticchio di Temptation Island ha confermato su Instagram i gossip dell’ultimo periodo: la storia con l’ereditiera ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha subito una brutta battuta d’arresto. I due, insieme dal 2021, non si sentono e non si vedono da qualche tempo e hanno optato per una pausa di riflessione per capire cosa fare del loro futuro.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si sono lasciati?

Francesco Chiofalo, dopo aver ricevuto diversi messaggi dai suoi follower, ha rivelato:

“Non ci vediamo più praticamente da mesi, ci vediamo poco e niente. Purtroppo sono un po’ di mesi che le cose non vanno più un granché bene per vari motivi. Non siamo solo esteticamente diversi ma siamo effettivamente diversi come persone. Questo in alcune occasioni può essere un pregio, in altre può causare forti attriti”

Francesco Chiofalo ha dunque ammesso di aver avuto una brutta lite con Drusilla Gucci che, per ripicca, ha portato via tutte le cose presenti dall’appartamento del personal trainer e influencer. La coppia non conviveva ma si divideva tra Firenze e Roma.

“Stiamo vivendo un momento di pausa in cui non ci sentiamo, non ci vediamo. Stiamo riflettendo per capire se continuare o meno. L’idea della pausa di riflessione è stata sua. Io sono ancora innamorato”, ha spiegato Francesco Chiofalo, che ha aggiunto di non seguire più Drusilla Gucci su Instagram. Anche la scrittrice ha tolto il follower all’ex concorrente de La Pupa e il Secchione.

“Lei non si fida più di me, ha perso totalmente la fiducia nei miei confronti, ma io non l’ho mai tradita”, ha aggiunto Francesco Chiofalo su Instagram, che in passato è stato legato a due concorrenti del Grande Fratello Vip: Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi.

Al momento nessuna dichiarazione ufficiale sulla vicenda è arrivata da parte di Drusilla Gucci, da qualche tempo lontana dal mondo della televisione dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi nel 2021.

La storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci

La storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci è sbocciata nel 2021. Galeotto è stato un viaggio di lavoro a Istanbul. Tra i due una complicità e un’intesa insospettabile visto che arrivano da due mondi completamente diversi.

In passato Chiofalo ha amato due influencer molto conosciute: Selvaggia Roma, con la quale ha partecipato a Temptation Island nel 2017, e Antonella Fiordelisi. Prima dell’ingresso di quest’ultima al Grande Fratello Vip non sono mancati gli scontri sui social network con Drusilla.

Nulla si sa della vita privata di Drusilla Gucci: durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2021 si è parlato di una simpatia nei confronti di Damiano dei Maneskin ma nulla di troppo importante.