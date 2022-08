Chiofalo e Drusilla: “Facciamo l’amore venti minuti al giorno”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. La crisi che ha colpito la coppia dopo la partecipazione di Lenticchio a La Pupa e il Secchione, che ha rivolto all’attrice a luci rosse Malena degli apprezzamenti troppo piccanti – è stata brillantemente superata. I due sono inseparabili e stanno trascorrendo le vacanze estive in Italia, tra la Puglia e la Campania.

In una breve intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Francesco Chiofalo ha fatto sapere che la passione con l’ereditiera toscana è sempre alle stelle. I due fanno l’amore praticamente ogni giorno. Anche dopo ogni litigio è sempre bello fare pace. Il personal trainer ha consigliato dunque a tutti di usare la passione per mantenersi in forma, soprattutto in estate quando si ha meno tempo per frequentare una palestra ed allenarsi:

“Basta fare l’amore in un locale climatizzato, privilegiando le ore notturne. E poi, dopo ogni rapporto, bere almeno un litro d’acqua fresca per ristabilire la temperatura corporea. Fare l’amore non fa bene solo all’umore ma pure al fisico. A chi è pigro e non ama la palestra consiglio di fare almeno 20 minuti d’amore al giorno al posto dell’ora di camminata”

L’ex star di Temptation Island ha poi annunciato una grande novità: andrà presto a convivere con Drusilla Gucci. La coppia è ancora indecisa se optare per Roma, dove Chiofalo è nato e cresciuto, o preferire Firenze, città dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. La decisione finale, a quanto pare, è stata rimandata in autunno.

È probabile che alla fine vinca la Capitale visti gli impegni di entrambi nel mondo dello spettacolo. Drusilla sta cercando di farsi largo pure nel mondo dell’editoria e di recente ha pubblicato il suo primo romanzo.

La storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si amano dal 2021. Galeotto è stato un viaggio di lavoro a Istanbul. Tra i due una complicità e un’intesa insospettabile visto che arrivano da due mondi completamente diversi. Fino ad oggi queste differenze si sono rivelate un grande punto di forza.

In passato Chiofalo ha amato due influencer molto conosciute: Selvaggia Roma, con la quale ha partecipato a Temptation Island nel 2017, e Antonella Fiordelisi. Nulla si sa della vita privata di Drusilla Gucci: durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2021 si è parlato di una simpatia nei confronti di Damiano dei Maneskin ma nulla di troppo importante.