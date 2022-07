Selvaggia Roma, nelle scorse ore, ha annunciato di essere incinta. L’ex concorrente di Temptation Island e del Grande Fratello Vip 5 aspetta un figlio/a con il calciatore Luca Teti. La notizia ha rapidamente fatto il giro di siti e agenzie stampa, oltre essere ribattuta da diversi profili social. Così è arrivata anche all’orecchio di Francesco Chiofalo, storico ex della Roma. I due parteciparono come coppia al reality delle tentazioni timonato da Filippo Bisciglia e poco dopo la conclusione dello show ruppero, in modo non per nulla soft. Infatti si scambiarono ogni genere di accusa e cattiveria, sia sul web sia in diverse trasmissioni tv. Al netto di tutto questo, come ha reagito Chiofalo, il fu ‘Lenticchio’, alla news della gravidanza dell’ex? Non benissimo. Da un lato ha augurato ogni bene a Selvaggia, dall’altro ha sostenuto che lei gli ha lanciato una serie infinita di offese.

Chiofalo, con una raffica di Stories Ig, ha raccontato ciò che pensa della dolce attesa dell’ex gieffina: “Inutile dire che, a prescindere da tutto, io sono sempre contento quando si mette al mondo una vita: i bambini sono un dono di Dio. Quindi ovviamente sono contento. Questo in linea di massima”. All’apparenza un discorso distensivo. All’apparenza appunto, visto che subito dopo ‘Lenticchio’ ha iniziato a menare fendenti affilati su Selvaggia:

“Poi certo è che Selvaggia è una persona che, quando io ho avuto il tumore e sono stato molto molto male e mi sono dovuto sottoporre ad un intervento molto delicato, lei pur di far parlare di sé, è andata in giro a dirne di ogni: che io meritavo quella malattia. Ha anche fatto intendere più volte che, qualora non mi fossi rialzato dal letto e non avessi superato l’intervento, a lei non sarebbe dispiaciuto”.

Finita qui? Assolutamente no. Chiofalo ha continuato a snocciolare dettagli spinosi del passato, tornando a dire che secondo le informazioni in suo possesso Selvaggia ha mentito a più riprese durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. In particolare si è riferito al fatto che la Roma ha raccontato di essere orfana anche se le cose, sempre a detta di ‘Lenticchio’, starebbero in un altro modo:

“Poi in più ha fatto finta di essere orfana al Grande Fratello Vip, strumentalizzando un argomento così delicato per portare il pubblico dalla sua parte. Per impietosire la gente, mentre poi orfana non lo è mai stata. Il padre viveva a dieci minuti di macchina da lei e l’ha visto fino a qualche mese prima dell’accesso alla casa del GF. Quindi ha inventato praticamente tutto, strumentalizzando l’essere orfano che è un argomento molto delicato e tanta gente c’ha sofferto. Ed è una cosa eticamente scorretta”.

La loquacità di Chiofalo non si è placata. E infatti ecco altre rivelazioni. Secondo la versione del personal trainer capitolino, la Roma gli ha persino augurato la morte in diversi frangenti. “Ma la cosa che mi ha dato più fastidio in assoluto – ha scandito – è che lei mi ha praticamente più volte pubblicamente augurato la morte quando sono stato molto molto male. E quello secondo me denota una grossa cattiveria. Specialmente se auguri la morte ad una persona che sta veramente male con cui tu hai condiviso tanti anni della tua vita”.

Dopo tanto veleno, voilà, ecco lo zucchero: “Ma va bene comunque. Io non sono una persona rancorosa per cui le auguro tutto il bene del mondo. Penso anche che lei possa essere una buona madre perché fondamentalmente non è una cattiva ragazza. È una ragazza che si riempie il cuore d’odio, ma non è cattiva. Di base è una brava ragazza, per cui probabilmente sarà anche una buona madre. Le auguro tutto il bene del mondo. Quindi Selvaggia tanti tanti auguri per questa nuova nascita“.

Selvaggia Roma attaccata da Mirko Gancitano

Nelle scorse ore è stato Mirko Gancitano ad attaccare Selvaggia Roma, che a sua volta aveva accusato la sua compagna, Guenda Goria, di cercare visibilità parlando di questioni private sui social. In particolare il fotografo ha sottolineato che la Roma, con la gravidanza, altro non ha fatto che divulgare pubblicamente una notizia privata. Altrimenti detto ha tacciato la giovane di incoerenza