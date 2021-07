UeD, Luigi Matroianni incidente: “Ho perso i sensi”. Le sue condizioni

Negli ultimi giorni ha fatto spaventare quanti lo sostengono, lo supportano e lo seguono sui social, a causa di un incidente. Luigi Mastroianni ha raccontato di essersi procurato uno strappo muscolare durante un allenamento, postando in seguito una foto su un letto di ospedale. Sono state ore di apprensione per l’ex tronista di Uomini e Donne attualmente ricoverato per un problema di salute. Da una rapida ricostruzione dei fatti sembra che il ragazzo si sia sottoposto a degli accertamenti. Dopo qualche giorno, tramite una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha spiegato di essersi fatto male per colpa di una sua distrazione in palestra. Durante la prima seduta di riabilitazione Luigi Mastroianni si è fatto accompagnare dal fratello Salvo, con il quale ha un rapporto bellissimo e qualche mese fa sono stati insieme intervistati a Verissimo in occasione dell’uscita del loro primo libro.

Il ragazzo ha fatto sapere che Salvo era più preoccupato di lui per la sua prima terapia e ha fatto la ramanzina a tutti. Poi ha svelato alcuni dettagli del suo incidente spiegando di aver fatto un movimento sbagliato mentre stava eseguendo un esercizio con un carico importante. Ha sentito una forte vertigine alla schiena e “ho perso i sensi la forza”, una sensazione che non augura neanche al peggior nemico.

Per almeno qualche tempo Luigi dovrà stare a riposo e rinunciare agli allenamenti in palestra. Questo lo costringerà anche a seguire un piano alimentare rigoroso per non buttare via tutto lo sforzo fatto per perfezionare i suoi lineamenti fisici.

Luigi Mastroianni felice grazie ad Anna Scuderi: dal caso Affi Fella all’addio ad Irene Capuano

A distanza di qualche anno, Luigi Mastroianni è ancora nella memoria dei telespettatori di Uomini e Donne. Il ragazzo coinvolto, suo malgrado, nel caso Sara Affi Fella. Quest’ultima, dopo la scelta, era ancora legata al fidanzato Nicola Panico e aveva partecipato al programma di Maria De Filippi solo per visibilità. La conduttrice concesse il trono a Luigi e uscì dalla trasmissione insieme a Irene Capuano.

La loro storia finì otto mesi dopo. La puntata della scelta sarebbe dovuta andare in onda su Canale 5 proprio in questi giorni, ma Mediaset ha deciso di sospendere le repliche per gli ascolti disastrosi dopo la prima puntata. Oggi Mastroianni è felice accanto a ha ritrovato la sua felicità grazie ad Anna Scuderi. I due stanno insieme da quasi un anno.