Uomini e Donne: l’ex tronista Luigi Mastroianni in ospedale

By

L’ex tronista di Maria De Filippi è tornato sui social con uno scatto che sta preoccupando non poco i suoi fan: ecco perché

Luigi Mastroianni è tornato a far parlare di sé per un post pubblicato nelle ultime ore sul suo account ufficiale Instagram, dove lo si vede in un letto di ospedale. Con dell Instagram Stories l’ex protagonista del dating show di Canale 5 Uomini e Donne aveva rivelato di avere un problema di salute.

Cosa sta succedendo all’ex tronista di Maria De Filippi? A domandarselo sono ora in tanti. Nelle ultime ore Luigi ha affidato a Instagram le sue parole per raccontare quanto gli sta accadendo in questo momento. “Meglio di quello che poteva essere, peggio di quello che pensavo” queste le parole di Mastroianni a commento dello scatto pubblicato.

Poi l’ex tronista ha voluto ringraziare tutti i suoi fan per l’affetto dimostrato in queste ultime ore, e ha concluso scrivendo che tornerà presto. Ma cosa ha avuto di preciso Luigi? C’è ancora un certo mistero al riguardo. Ancora non è dato sapere di preciso cosa è capitato di così grave a Mastroianni, tanto da obbligarlo ad un ricovero ospedaliero.

Non si esclude che l’ex volto di Uomini e Donne sia stato sottoposto ad un’operazione d’urgenza, considerato che proprio nelle ultime Instagram Stories Luigi riferiva di essersi fatto male. Sul momento non sembra essere una situazione particolarmente grave.

Infatti Luigi ha rivelato ai suoi fan di aspettare il fisioterapista per cercare di capire meglio la situazione. Poi si augurava che tutto passasse con l’assunzione di qualche antinfiammatorio e qualche settimana di pausa.. Le cose non sono andate però come aveva programmato.

Il post che ritrae Luigi in un letto d’ospedale è stata invasa da numerosi commenti di auguri ed incoraggiamento. I fan sono vicini al loro beniamino, mai come in questo delicato momento. Tra i tanti commenti e like i più attenti hanno scorto anche quello di Gianni Sperti.

Lo storico opinionista di Uomini e Donne ha sempre supportato Mastroianni durante la sua permanenza negli studi Elios, dove corteggiava Sara Affi Fella. L’ex tronista è uscito nel marzo scorso con il suo primo libro, in cui racconta la storia di un fratello speciale.