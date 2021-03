Verissimo, Luigi Matroianni sul fratello Salvo: “Vedevo piangere mia madre”

È sbarcato a Verissimo Luigi Matroianni per la promozione del suo primo libro in cui racconta la storia di un fratello speciale e non per parlare di gossip o dei suoi trascorsi a Uomini e Donne. L’ex tronista ha raccontato la vita del giovane Salvo, il fratello che tutti abbiamo imparato a conoscere sia sui social che nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi. Il libro nasce dopo una festa di compleanno. Salvo è la persona che ha cambiato la sua vita. Fin dal giorno in cui è nato è diventato il suo migliore amico, il suo compagno di viaggio, il suo maestro di vita. Il professore, così lo chiama Luigi. Le cose non sono sempre state facili: l’infanzia passata tra un ospedale e l’altro, il bullismo, i pregiudizi e le ingiustizie.

Salvo Mastroianni e Luigi ne hanno passate davvero tante, ma non si sono mai arresi. Se c’è una cosa che hanno imparato, è che bisogna essere in due per fare un fratello. Sono due anni e mezzo la differenza d’età che li separano. Il primo ricordo che ha del ragazzo con un cromosoma in più è quello prima della sua nascita, quando i suoi genitori lo portarono a conoscenza che avrebbe avuto un fratello ‘diverso’. In un primo momento non capiva, era incredulo ma allo stesso felicissimo:

“Poi è nato e sin da subito questa diversità non l’ha mai avvertita. Volevo bene a mio fratello a prescindere anche se lo vedeva poco”

L’ex volto di Uomini e Donne ha dichiarato a Verissimo che non siamo preparati alla diversità, non siamo abituati alla disabilità. Vediamo il diverso come una persona che possa mettere in pericolo le nostre sicurezze e tendiamo ad allontanarlo. Quando la madre scrisse all’asilo Salvo, molti genitori si ribellarono perché pensavano che fosse un violento: “Mia madre piangeva, non lo mostrava a nessuno”.

Luigi Mastroianni fidanzato con Anna Scuderi: il fratello Salvo è molto legato a lei

La nuova fidanzata di Luigi Mastroianni è Anna Scuderi e non appartiene al mondo dello spettacolo. Dopo varie vicissitudini in amore, il siciliano sembra avere ritrovato finalmente un po’ di serenità e stabilità. La ragazza sembra essere molto riservata, come si nota sui suoi profili social. A Verissimo Luigi Mastroianni ha svelato che il fratello Salvo è molto legato a lei: “Ha un senso di protezione particolare”.