UeD, Luigi Mastroianni pubblica un libro: la reazione di Irene Capuano

Nuovo grande progetto per Luigi Mastroianni che pubblica il suo primo libro dedicato al fratello Salvo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso l’annuncio nella giornata di ieri e proprio ora arriva il commento da parte della sua ex fidanzata, Irene Capuano. Si sono conosciuti nello studio di Canale 5 e dopo la scelta hanno tentato di far andare avanti la loro relazione. Purtroppo è arrivata poi la notizia sulla rottura. Nonostante tutto, Irene è sempre rimasta legata al fratello di Luigi. Quest’ultimo rende sempre partecipe della sua vita il giovane Salvo, come è possibile vedere sul suo profilo di Instagram. Già durante la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi aveva fatto notare tutto l’amore che nutre nei confronti del fratello, affetto dalla sindrome di down.

Ed ecco che l’amore che nutre nei confronti di Salvo viene messo nero su bianco su un libro, Mio fratello è un gigante. Da tanti mesi, l’ex tronista avrebbe voluto rendere partecipi del progetto i suoi fan. Ha deciso di mantenere il silenzio e di svelare solo ora il sogno che è riuscito a realizzare. Nel libro, Luigi racconta la storia sua e di Salvo. “È la storia di un fratello speciale che si intreccia alla mia e alle mie esperienze”, ha anticipato il Mastroianni. Dal 23 marzo sarà possibile acquistare il libro in tutte le librerie d’Italia. Nel frattempo, è disponibile in pre-order su Amazon e su Mondadori Store al prezzo di 16,05 €. In queste ultime ore, Luigi ha già condiviso con i fan le prime soddisfazioni.

Ringraziando tutti, l’ex tronista ha fatto sapere che il suo libro è già decimo nella classifica generale di Amazon, sebbene sia ancora in pre-order. Impossibile non notare i commenti sotto l’annuncio social di alcuni volti del programma di Canale 5, come Giordano Mazzocchi, Claudia Dionigi e Federico Gregucci. I fan ora sono curiosi di sapere cosa ne pensa di questo progetto Irene Capuano. L’ex corteggiatrice non fa più coppia con Luigi e ha da poco ritrovato l’amore.

Attraverso l’opzione delle domande, un utente ha pensato bene di chiederle un commento sul libro di Luigi e Salvo. “In bocca a lupo al mio ciccio panza, che sarà super contento”, ha scritto la Capuano. Ha ammesso di aver visto solo oggi la notizia e si è dichiarata “stra-contenta nonostante tutto”. Un bel messaggio da parte di Irene, che ha sempre mantenuto un buon rapporto con Salvo, sebbene la sua storia con Luigi sia arrivata alla rottura.