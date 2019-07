UeD Luigi Mastroianni, visita e bacio di Alessio Campoli. “È lui”

UeD Luigi Mastroianni, la visita e il bacio di Alessio Campoli. “È lui!”

Alessio Campoli e Luigi Mastroianni sono spuntati assieme sui social, abbracciandosi teneramente con tanto di bacio amichevole sulla guancia. I due personaggi sbocciati a Uomini e Donne sono stati molto chiacchierati in questo periodo. Alessio per la storia lampo con Angela Nasti, Luigi per aver paragonato proprio tale love story a quella che visse lui con Sara Affi Fella. Un paragone che ha dato il via a un botta e risposta tra diverse figure direttamente e indirettamente legate al mondo del programma di Maria De Filippi. Infatti sia la Affi Fella, sia Chiara Nasti hanno replicato a Mastroianni che a sua volta è stato difeso dalla fidanzata Irene. L’unico a non pronunciarsi sulla vicenda è stato Campoli che però ha pensato di andare a trovare il deejay a Latina.

“Guardate che mi è venuto a trovare?… Quanto è bello” urla gioiosamente Mastroianni in una sua Instagram Stroies, immortalandosi con Alessio che sorride e ironizza: “Una controfigura?”. “È lui, è lui!”, dichiara sorridente Luigi che abbraccia Campoli e gli schiocca un allegro bacio sulla guancia. Chissà se i due hanno parlato della bagarre mediatica scatenatasi un paio di giorni fa sul trono di Angela Nasti. Una bagarre che come prima accennato è stata fomentata da diversi personaggi dopo che Luigi, senza troppi giri di parole e con molto sarcasmo, ha messo sullo stesso piano la sua storia, quella dell’ormai noto Sara Affi Fella gate, a quella di Campoli.

UeD a settembre Alessio e Angela al cospetto di Maria De Filippi

Non è la prima volta che il Sara Affi Fella gate viene avvicinato alla scelta di Angela, che è uscita da Uomini e Donne con Alessio per poi essere protagonista con lui di una separazione fulminea. La questione sarà del tutto chiarita a settembre quando la Nasti e Campoli andranno negli studi di Uomini e Donne per spiegare nel dettaglio che cosa ha portato alla rottura. L’invito è arrivato da Raffaella Mennoia, il braccio destro di Maria De Filippi.