UeD sorelle Valli che succede? Beatrice incinta, nessuna smentita

Uomini e Donne, cosa succede tra le sorelle Valli? Intanto, Beatrice non smentisce la gravidanza

Sorelle Valli che cosa succede? Questo è quello che tanti fan delle due ragazze continuano a chiedersi. Per qualcuno Beatrice e Ludovica non sembrano essere unite da un gran rapporto anche se spesso si sono scambiate parole d’affetto. Per esempio Ludovica quando sua sorella ebbe un problema di salute la definì come la componente più forte di tutta la famiglia. Ma non solo, la giovane influencer proprio alcuni giorni fa è stata ospite di Caterina Balivo nella trasmissione Vieni da Me dove ha ricevuto una video sorpresa in cui c’era proprio Beatrice. Ma allora, perché tutti si domandano se tra le due sorelle ci sia qualche problema? Beh, la risposta è semplice: i più attenti hanno notato che Bea Valli non segue sui social sua sorella Ludovica. Solitamente questo accade quando due persone chiudono i loro rapporti. Cosa ci sarà sotto?

Beatrice e Ludovica: la guerra tra le Valli esiste davvero?

Ludovica Valli nell’intervista rilasciata nel programma pomeridiano di Rai Uno ha parlato della sua infanzia difficile. La giovane ha definito suo padre “uno sconosciuto” ed ha confessato che, da bambina, si sentiva esclusa dalle sue sorelle, Beatrice ed Eleonora. Insomma, pare che le tre non abbiano avuto un rapporto idilliaco continuativo. Ma del resto, in famiglia capita, quindi è una cosa più che normale. Quello che traspare oggi è che tra Ludo e Bea i rapporti siano buoni, anzi ottimi! Però è così strano che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non segua sua sorella minore sui social. Che si tratti di una semplice dimenticanza o distrazione? Si perché se guardiamo bene nel profilo di Ludovica, possiamo notare che in realtà sua sorella le ha lasciato qualche like alle foto. Dunque, la guerra ‘attuale’ che qualche fan immagina sia in corso tra le due è probabile sia inesistente.

Beatrice Valli è incinta? Il silenzio, a volte, può nascondere verità

Attriti tra sorelle a parte, parliamo di questa ‘presunta’ nuova gravidanza di Beatrice. Qualche giorno fa qualcuno ha notato un pancino sospetto e ovviamente sono iniziati a circolare i primi gossip. Cosa c’è di vero ancora non si sa ma…c’è un piccolo particolare: qualche follower ha fatto gli auguri alla Valli sotto le sue ultime foto. La compagna di Marco Fantini non ha risposto e dunque non ha confermato e neppure smentito la novità. Che valga in questo caso il detto ‘chi tace acconsente’? Chissà.