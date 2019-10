Ludovica Valli ospite di Caterina Balivo: le parole sul padre che l’ha abbandonata

Ludovica Valli è tornata in tv per parlare del suo libro, uscito di recente, dal titolo Di troppo cuore. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda su Rai Uno martedì 29 ottobre. La web influencer ha parlato a lungo della sua vita privata, a partire dall‘assenza del padre, con il quale oggi non ha praticamente alcun rapporto. L’uomo è andato via di casa quando Ludovica era molto piccola e questo ha condizionato tutta la vita dell’ex fiamma di Fabio Ferrara e Mattia Briga. Che è cresciuta con una certa ribellione e fragilità, proprio perché non ha avuto accanto una figura paterna.

Ludovica Valli non ha nessun rapporto con il padre

“L’assenza di mio padre ha condizionato il mio carattere, che è ribelle ma anche molto fragile. Non ho avuto quella protezione che di solito hanno le figlie femmine. Le mie sorelle più grandi (Beatrice, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ed Eleonora, ndr) mi escludevano e io sono sempre stata molto legata a mia madre e a mia nonna Rema”, ha raccontato Ludovica Valli a Vieni da me. “Non perdonerò mai mio padre. Oggi è difficile costruire un rapporto con lui, soprattutto perché sono già grande, ho le mie consapevolezze. Per me è uno sconosciuto, non sa nulla di me, non saprei di cosa parlare con lui”, ha aggiunto.

Ludovica Valli si commuove per la sorpresa della famiglia

A Vieni da me Ludovica Valli è stata raggiunta dalla nonna Rema: una donna di 80 anni arzilla e vivace, con capelli rosa e diversi tatuaggi sparsi sul corpo (tra cui il numero 8 realizzato insieme alla nipote Ludovica a Ibiza). Nel salotto di Caterina Balivo la Valli ha poi ricevuto video messaggi di affetto da parte della madre Sandra e delle sorelle Eleonora e Beatrice. Piccoli grandi gesti che hanno fatto emozionare Ludovica che da qualche mese ha ritrovato pure l’amore accanto a Gianmarco.