Ludovica Valli nuovo fidanzato: svelato tutto e prime confessioni

Il nuovo fidanzato di Ludovica Valli: tutte le curiosità sul suo conto

Ludovica Valli si è di nuovo fidanzata. Un momento speciale, per l’ex tronista di Uomini e Donne, non solo perché ha progetti importanti in cantiere, ma anche perché ha un nuovo amore. Non può chiedere di più dalla vita. Sono stati pizzicati per la prima volta insieme al Festival di Venezia 2019, dove Ludovica ha sfoggiato tutti i suoi look: la sua passione per la moda aumenta di giorno in giorno e, su Instagram, ha annunciato delle grandi novità per i suoi fan. Di cosa si tratta? Una delle novità più sorprendenti è quella che riguarda il suo ultimo fidanzamento!

Chi è il fidanzato di Ludovica Valli? Ultimi gossip

Dopo l’annuncio di esser diventata di nuovo zia, Ludovica Valli è uscita alla luce del sole assieme al suo ultimo fidanzato. Il suo nome è Gianmarco, è un imprenditore che lavora a Ibiza; pare che i due si siano conosciuti proprio in Spagna, durante una vacanza dell’ex tronista. La ragazza, attraverso le sue storie di Instagram, ha detto di star passando uno dei periodi più belli della propria vita: “Sono molto felice per quello che sto facendo. Quello che ho oggi è solo grazie a voi e io mi sento debitrice a vita. […] Ho tanti altri pensieri per la testa, devo scrivere un testo per parlarvi di qualcosa di personale, ma devo trovare le parole giuste”.

Ludovica Valli, news vita sentimentale: cos’è successo dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne

La vita privata di Ludovica Valli non è assolutamente segreta: prima di conoscere Gianmarco, ha avuto una liaison col personal trainner Federico Accorsi. Adesso è felice come non mai e parlerà presto di alcune novità: alcune riguarderanno la sua storia d’amore?