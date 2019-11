Uomini e Donne, Beatrice Valli incinta? Arriva lo spiffero, i dettagli

Uomini e Donne, Beatrice Valli incinta? Lo spiffero e i dettagli. Poi l’influencer parla della grave infezione avuta alle tube: “Mi ripetevano che avrei avuto problemi nelle prossime gravidanze”

Beatrice Valli e Marco Fantini diventeranno presto genitori? Nelle ultime ore circola la voce che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi affermata influencer, sia rimasta incinta per la terza volta (la Valli ha avuto un figlio da una precedente relazione e una figlia dall’ex tronista). A lanciare il sussurro è stato il blog News UeD, che ha fatto sapere di aver ricevuto da un ‘uccellino’ l’imbeccata, che resta ancora tutta da verificare e confermare. Finora Beatrice non ha smentito la voce, preferendo restare in silenzio nonostante alcuni fan su Instagram le abbiano già chiesto se l’indiscrezione sia vera.

News UeD fa sapere di essere stato contattato da una persona che ha raccontato che “sembrerebbe vero che Beatrice è incinta. E che lei e Marco stanno aspettando di raggiungere i 3 mesi di gravidanza prima di comunicarlo”. Lo spiffero aggiunge che “al momento della proposta di matrimonio i due sapevano già della bella notizia, ma che hanno deciso di attendere il giusto tempo prima di comunicarla”. Oggi l’ex corteggiatrice ha risposto a diverse domande dei fan su Instagram, ma non ha fatto alcun accenno alla questione. Certo risulta strano che non abbia smentito. Tra l’altro qualcuno ha rilevato un pancino sospetto. Che la cicogna sia davvero nell’aria? Ciò che invece ha svelato, sono i dettagli sulla grave e pericolosa infezione alle tube da cui è stata aggredita nei mesi scorsi.

“Si è trattato di un’infezione molto grossa alle tube”, ha dichiarato Beatrice nelle Stories, raccontando di non aver subito un’operazione ma di aver dovuto “farsi in vena antibiotici e cure molto forti” che l’hanno debilitata parecchio. Inoltre le hanno causato degli effetti collaterali: “Mi hanno provocato problemi al colon e all’intestino. Tuttora ne soffro, è una cosa che mi rimarrà a vita.” La futura sposa di Fantini ha aggiunto che l’infezione la fece preoccupare non poco: “I medici continuavano a ripetermi che avrei potuto avere problemi nelle prossime gravidanze ed ero preoccupata per questo”. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio.